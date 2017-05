Editorial La festa del bàsquet: un equip que fa somiar

Andorra és una festa. Les persones aficionades al bàsquet estan exultants i les que no ho són també es contagien d’un esdeveniment històric: la quarta vegada que l’equip es classifica per competir als play-off de la màxima lliga espanyola, 22 anys després.



El MoraBanc Andorra ha aconseguit ser el vuitè de la taula, posició que li garanteix disputar el títol de la Lliga Endesa. Tot i que la classificació va arribar gràcies a la derrota del màxim rival, el Bilbao, i amb una estrepitosa derrota dels andorrans a Sevilla, la fita té el mateix mèrit. Després de tres temporades a la màxima competició de bàsquet, aquest equip ha demostrat la seva vàlua i porta el bon nom d’Andorra arreu.



En els últims dos anys, el nom d’Andorra no ha deixat d’aparèixer en els mitjans de comunicació estrangers per fets que embruten la seva imatge, bàsicament per la intervenció de BPA i per la descoberta dels diners dels Pujol Ferrusola. En canvi, el Bàsquet Club Andorra porta el nom del Principat amb orgull ja que només dona notícies positives. Amb resultats tan bons, els milions públics destinats a mantenir l’equip a l’ACB estan ben invertits.



A més, el bàsquet demostra que és capaç d’aplegar cada cap de setmana que es juga a casa centenars de persones que vibren amb les jugades de Shermadini i companyia. N’hi ha que fitxen cada vegada que hi ha partit a casa, d’altres fan l’esforç de desplaçar-se allà on juguin els andorrans...



Entre tanta mala notícia, com padrins que no arriben a finals de mes, agressions al medi ambient, diners fraudulents, veïns molestos per equipaments que es construeixen a prop de casa, excés de trànsit, cues, presses, etcètera, els resultats del BC MoraBanc sempre compensen la mala maror.