Editorial Buscant a la desesperada la desestacionalització

Des del sector hoteler es lamenta que el maig i el juny siguin mesos tan fluixos per al turisme. Això no és nou, és sabut per tots que aquesta és l’època en que els hotels i restaurants aprofiten per fer reformes, donar vacances al personal o preparar la propera temporada perquè de negoci, en fan més aviat poc.



No és casualitat que un dels motors econòmics del país, les pistes d’esquí, també es trobin en el mateix moment, amb les instal·lacions tancades, el personal a mig gas i el que hi ha, preparant la temporada d’estiu i acabant de tancar els darrers serrells de la d’hivern.



Però el resum és que el maig és un mes molt fluix per a l’ocupació. Venen pocs turistes i paguen poc, perquè molts dels establiments també fan ofertes molt agressives per intentar captar els pocs turistes que passen pel país. És un mes sense pistes, sense rebaixes, sense el Cirque du Soleil i amb poca vida, i els que tanquen, afavoreixen un paisatge una mica més pobre que el de costum.



Els botiguers, però, estan convençuts que hi ha molta feina a fer per poder fer venir més gent durant la temporada baixa al Principat, de fet molts creuen que s’haurien de fer més accions ara i no pas quan ja són aquí els turistes o quan vindran igualment, però que s’ha de buscar la manera que el maig es recuperi una mica a nivell de vendes. Accions se’n poden fer, però és una mala època per Andorra ja que la poca gent que surt de casa aquests dies, té ganes de sol i platja.



El que toca, com gairebé sempre és que treballin junts per buscar una solució els hostelers i govern, intentant entre els dos col·lectius buscar la millor de les solucions per intentar trobar turistes disposats a venir a Andorra durant els mesos més durs de l’any.