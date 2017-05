Editorial Un sistema de GPS que continua encallat a Madrid

Mentre a Andorra part de l’actualitat està centrada en la ubicació de l’heliport nacional, l’aeroport de la Seu d’Urgell continua sent tristement notícia perquè a banda de la falta d’interès de les companyies, volar tampoc és possible en l’actualitat perquè no s’ha fet l’homologació del sistema GPS per a les maniobres d’aterratge i enlairament dels avions. Mariano Rajoy i Toni Martí van abordar ahir aquest tema que segons va explicar el cap de Govern, va recordar al president espanyol que l’aeroport està pendent de la culminació d’estudis i informes tècnics que acabin de confirmar la viabilitat d’homologar el sistema GPS, ja que l’establiment de línies regulars està estretament vinculat a dotar la infraestructura aeroportuària d’un sistema d’aquestes característiques.

En realitat es tracta de voluntat política i deixar fora la disputa entre Madrid i el Govern català que està encallant la solució definitiva. Sense aquesta, l’interès de les companyies no es podrà traduir en vols regulars i la important inversió que es va fer en aquest equipament continuarà sense donar fruïts. La pilota està a la taulada del Govern espanyol i costa bastant arribar a entendre perquè han passat tants anys sense que el sistema GPS estigui homologat.

És el territori el que reclama que els avions arribin a l’Alt Urgell, perquè la comarca serà la més beneficiada de l’atracció que suscita Andorra. Dimarts el ministre d’Ordenament, Jordi Torres, va anunciar que dues aerolínies estan interessades a operar de forma regular a l’aeroport Andorra-La Seu i que una de les rutes més interessants per als usuaris seria Madrid-La Seu d’Urgell. Fins que no s’aprovin els vols amb instrumental GPS no es podrà verificar si aquestes intencions són serioses i s’haurà de continuar esperant una aprovació que mai arriba.