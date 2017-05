Editorial Canviar el model d’oci nocturn del Pas de la Casa

Fa molts anys –massa– que l’hivern al Pas de la Casa és sinònim d’aldarulls nocturns provocats per aquells que no saben divertir-se sense donar la nota, pertorbant el descans del veïnat que l’endemà sí ha d’anar a treballar, destrossant el mobiliari urbà i, fins i tot, amb baralles o consum de drogues a la via pública.



Tots els sectors implicats han decidit posar-hi remei d’una vegada: el Govern, el comú i els sectors d’oci, del comerç, de l’hoteleria i de la restauració. No es tracta de ser puritans i impedir que la gent que va de vacances al Pas de la Casa se’n vagi al llit a les deu de la nit. Es tracta d’evitar que la localitat encampadana acabi sent l’homòloga hivernal de Salou o Lloret de Mar, i la vila esdevingui el Pas Fest. Els turistes són els primers que han de mostrar sentit comú i comportar-se cívicament, però l’entorn no els ha de facilitar el seu desfasament. Un control més gran sobre els horaris de tancament, l’hora a la qual es deixa de servir alcohol i més control a la sortida de les discoteques pal·liaria la situació.



El ministre Espot ha anunciat un enduriment de les sancions, tant per als locals que infringeixen les normes com per a la clientela que alteri l’ordre públic. A més, el cònsol d’Encamp va comentar que la idea és regular l’activitat de cada local d’oci i anar empenyent les discoteques cap als afores, lluny del centre.



Si sempre es parla de buscar l’excel·lència turística i captar una clientela de més qualitat, l’oferta que se’ls ha de proporcionar ha d’estar a l’alçada, i el Pas de la Casa ha de deixar l’etiqueta de ciutat sense llei que se li atribueix.

La incidència policial ja ha fet disminuir l’activitat delictiva de contraban de tabac, la nova fase és erradicar el turisme de borratxera que envaeix la localitat a l’hivern.