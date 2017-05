Editorial Un cap de setmana de congressos polítics

Aquest és un cap de setmana de congressos. Avui li toca a Demòcrates per Andorra (DA), que es dedicarà a aprofundir les línies estratègiques en matèria social, econòmica i d’integració, eixos en els quals es concentrarà l’acció de govern durant el que queda de legislatura. Demà seran els liberals, que aprovaran la nova executiva –continuista– i començaran a abordar el procés d’elecció del nou líder que intentarà arrabassar el govern a DA. Majoria i oposició; en una de les dues formacions s’hi troba qui haurà de ser el proper cap de Govern, el que signi l’acord d’associació amb la UE o l’aturi.

No és possible fer un pronòstic. DA té que tancar amb èxit i sense ferides internes el procés de relleu de Toni Martí i acabar la legislatura confirmant els signes de recuperació econòmica i que aquesta arribi a totes les capes socials.

Ld’A necessita donar més mostres d’oposició política i decidir també si Josep Pintat continua o no com a líder del partit i, per tant, apostar per la renovació o mantenir els esquemes actuals. Sense oblidar que el president d’SDP, Jaume Bartumeu, és reunirà amb Amadeu Rossell, secretari General de Liberals d’Andorra, després del congrés de demà per avançar en la candidatura transversal progressista de cara a les properes eleccions. És una proposta que escandalitza als polítics de DA, que tenen poca memòria i no recorden l’origen de DA quan estava Bartumeu com a cap d’un govern socialdemòcrata.

No s’han d’esperar grans decisions en els congressos d’aquest cap de setmana, però almenys es podrà albirar com afronten les dues formacions aquest tram que queda de legislatura, sense dubte el més important pel que fa a la consolidació del vot entre els ciutadans i per generar expectatives.