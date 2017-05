Editorial Preguntes intencionades o mal formulades

L’escriptor i humorista Samuel Langhorne Clemens, conegut pel pseudònim de Mark Twain va dir: «Hi ha tres classes de mentides: mentides, maleïdes mentides i estadístiques». De fet, hi ha qui se’n va als extrems i opina que les enquestes són fàbriques de mentides. Està clar que no és així, però a vegades sembla que ens ho volen fer creure. No només les enquestes electorals ens sorprenen per les seves monumentals pífies, hi ha d’altres que ens deixen astorats per les preguntes tan dirigides i poc professionals.

Cosins germans són aquells informes o articles que se sustenten en dades poc fiables o simplement que no existeixen. La revista britànica The Lancet acaba de publicar un article que diu que Andorra té el millor sistema de salut del món, quan és de domini públic l’escassetat de dades de la sanitat pública, fins i tot no se sap la taxa de mortalitat exacte.

És de domini públic que algunes enquestes casualment recullen resultats que satisfan als client, i d’altres il·lustren fidelment la realitat i el sentiment de la majoria de la població. I d’altres, en canvi, incorren en preguntes dubtoses. L’empresa Hamilton Investigació Estratègica està fent una enquesta sobre l’opinió que tenen els ciutadans de la banca andorrana.

Una de les preguntes fa referència als mitjans de comunicació i diu, textualment: «Quin diari d’Andorra llegeix habitualment?» La resposta es troba en la mateixa pregunta, que si fos formulada de la següent forma: «Quin periòdic d’Andorra llegeix habitualment», ens faria pensar en una resposta diferent. És obvi que qualsevol professional sap que s’hauria de preguntar per la premsa escrita, el que no sabem és si hi ha intencionalitat o simplement poca professionalitat.