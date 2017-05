Editorial També els embalatges són nocius per al medi ambient

Tots sabem que el plàstic és un material que es queda segles i segles al medi fins que desapareix. És, per tant, un dels materials més agressius que fabrica l’home encara que el seu ús és quotidià i està sempre present en les nostres vides.

La directiva 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril del 2015, ofereix dues opcions als estats: l’adopció de mesures que garanteixin que el nivell de consum anual no supera les 90 bosses de plàstic lleugeres per persona com a molt tard al 31 de desembre del 2019, i 40 bosses a finals del 2025; o la prohibició per als comerços a partir del 2019 que lliurin bosses de plàstic gratis als seus clients. És difícil calcular el cost que tindrà per al consumidor la mesura perquè el cobrament de les bosses portarà als consumidors i comerciants a restringir el consum d’aquests embalatges però s’estima que pot arribar als 11 euros per consumidor a l’any.

En aquesta mateixa línia se situa el Govern andorrà. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va anunciar ahir un reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, que entrarà en vigor el mes de novembre i que implicarà l’increment del preu de les bosses, que oscil·larà entre els deu i els 15 cèntims. A més, estaran prohibides les anomenades bosses de plàstic lleugeres, les que es trobin per sota de les 50 micres. La mesura sembla lògica davant l’alternativa de les bosses reutilitzables, encara que s’equivoquen els governs si només carreguen contra els usuaris i no incideixen en el sector de l’alimentació, massa habituat als embalatges de plàstic i polièster que són una font constant de material nociu per al medi ambient i un cost important en el reciclatge. De moment sembla que tothom miri cap a una altra banda per deixar-ho com està.