Editorial Homenatge a l’heroi desconegut

Bombers, Policia, Banders, Agents de Circulació i veïns són alguns dels que entre dimarts al vespre i ahir al migdia van desplaçar-se fins al coll de la Gallina per tal de buscar la boletaire que havia desaparegut mentre passejava tranquil·lament per la muntanya amb el seu marit.

Tots ells formen part del col·lectiu d’herois silenciosos que quan hi ha una emergència es mouen per tal d’intentar solucionar-la. Tots ells, són els grans herois del que va passar ahir al migdia, quan finalment van trobar la dona, i a més la van trobar en bon estat de salut. Evidentment alterada per haver passat la nit perduda en mig de la muntanya, però en bon estat.

I és que més enllà de la feina, més enllà del salari que ells cobren, en casos així demostren que no és només una feina, sinó que és una vocació, i gent amb vocació de ajudar als altres, en aquest món i fa molta falta. Ells van transmetre durant gairebé 24 hores els valors del que és la solidaritat cap als altres. Possiblement dels que hi havia per allà ben pocs coneixien la dona en qüestió, però amb la feina de tots va ser possible un final feliç que ens ha de fer reflexionar. Queden encara valors com aquests, però molt desdibuixats actualment. Prenem exemple d’aquests petits herois i intentem que nosaltres, els nostres fills i els que vindran, adoptin aquesta ajuda al proïsme, encara que sigui amb un punt d’egoisme pensant que si ajuden ells, també els poden ajudar quan ells ho necessitin.

La seva presència en la societat és vital, encara que la majoria de vegades han d’actuar en fets poc agradables, però és en aquests casos quan de veritat es nota la professionalitat de tots. I no s’ha d’oblidar als veïns que ahir van col·laborar en les tasques de recerca de la dona.