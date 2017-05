Editorial El sector immobiliari recupera l’optimisme

Més de 500 professionals del sector immobiliari de 45 països diferents participen al 68è congrés mundial de la Fiabci, que per primera vegada se celebra a Andorra. Agrupa una quarantena de professions, des d’agents immobiliaris fins a arquitectes, passant per promotors, inversors o enginyers. La majoria de congressistes provenen del Japó, els Estats Units, Espanya i Indonèsia, i la seva presència és un element dinamitzador per a Andorra no només per l’estada de mig miler de professionals, sinó per la promoció que ells poden fer del país.

La Fiabci és la federació més destacada del sector immobiliari. Agrupa més de dos milions de professionals del sector, 120 associacions professionals i compta amb delegacions a 60 països, estant present des de l’any 1959 a l’ONU, on ostenta l’Estatus Consultiu categoria 2, al Consell Econòmic i Social de l’esmentat organisme.

L’any 2015 el creixement del sector immobiliari va ser del 2,1%, molt per sobre de la mitjana del PIB, que va ser del 0,4%. El pes global del mercat immobiliari en l’economia del país és del 10% del PIB, és a dir, que és un dels sectors amb més importància (el bancari és d’un 20%). Hi ha una àmplia coincidència que després d’aquests durs anys de crisi el sector torna a estar viu i en evolució, i els primers símptomes són que es tanquen més operacions de compra i que l’increment dels preus del lloguer està incitant als inversors comprar immobles.

Aquesta tendència positiva té un component perillós que s’ha d’evitar per no caure en errors del passat que van derivar en la coneguda bombolla immobiliària. No es pot trencar un equilibri perquè l’habitatge és també una necessitat i un dret que tenen les persones.