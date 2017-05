Editorial L’'anomalia' dels vessaments d’aigües brutes al riu

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient el ministeri va detallar ahir que encara hi ha vessaments d’aigües residuals en 30 punts. El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va assenyalar que cal continuar treballant per eliminar-los, una feina que correspon en gran part als comuns i també a alguns particulars, amb la separativa de les aigües pluvials i residuals.



Resulta sorprenent aquesta anomalia en un país on se suposa que el respecte al medi ambient és major que en d’altres molt més urbans i industrialitzats, on la natura forma part del nostre entorn i el paisatge és considerat un patrimoni valuós que cal preservar.



No és gaire lògic que ara ben avançat el segle XXI encara hi hagin vessaments que van directes al riu perquè no s’ha fet la separativa i l’aigua neta es barreja amb l’aigua bruta. Es podria parlar de desídia de les administracions o de poc compromís. L’any 1996 el Govern va aprovar el Pla de sanejament de les aigües, el qual preveu totes les actuacions que s’han de dur a terme per obtenir uns nivells de qualitat de les aigües al riu de bons a excel·lents per a l’any horitzó 2020.



L’erradicació dels punts negres és un dels objectius del pla de sanejament de les aigües que el Govern i els comuns van establir per a un termini de deu anys, des del 2005 fins al 2015. Evidentment hi ha un retard important en el compliments dels terminis, fet que ha de ser motiu de reflexió i de preocupació. És tracta d’unes obres complicades encara que és incomprensible que hi hagin edificis que no estiguin connectats a la xarxa de clavegueram i que continuen abocant directament als rius. Les administracions han de forçar que es facin les reformes perquè aquesta anomalia deixi de ser un fet normal.