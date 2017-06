Editorial A poc a poc tot torna a la suposada normalitat

Cara de satisfacció ahir del ministre Camp quan donava les dades de com ha anat la temporada d’hivern. Segons explicava ahir, la majoria dels indicadors milloren respecte l’hivern anterior, més turistes, més pernoctacions, més despesa a pistes, etcètera.



Alguns detalls, però, aixafen una mica la festa que hagués pogut ser, ja que venen menys francesos (és cert que l’any anterior havia pujat molt la xifra) i les estacions pràcticament s’estanquen.



Alhora són un indicador més que sí que és cert que sortim de la crisi, però tampoc a la velocitat que a tots plegats ens agradaria. Ens cal seguir treballant per arribar a unes xifres satisfactòries per a tots els sectors del país, perquè vinguin més turistes, turistes que gastin més diners, que es quedin més dies i que passegin, comprin, visitin i gastin.

El cert, però, és que pel que sí que ha servit la crisi és per canviar algunes consciències. Ara mateix tothom té clar que cal que els actors (administració, comerciants, hotelers i particulars) han de remar en la mateixa direcció. I això, malgrat el motiu pel qual ha arribat, és positiu.



Les dades de l’hivern han estat millor del que es preveien abans de la temporada. El Ministeri de Turisme i Comerç va fer una previsió del 2% i han acabat sent d’un augment del 8,9%, motiu de satisfacció per tots perquè poc o molt el país se’n veu repercutit de manera positiva. Ara només cal esperar que les de l’estiu segueixin la tendència i al setembre ens en congratulem tots plegats.