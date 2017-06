Editorial Atenció als joves amb conductes de risc

El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, ha presentat nous programes i projectes per atendre els joves en situació de risc, alguns amb expedients judicials oberts. A més, també existeix el servei de Consulta Ràpida d’Adolescents en Risc (CRAC), una atenció gratuïta per als joves de 12 a 30 anys que tenen dubtes i el psicòleg que els atén els deriva, si cal, al servei o departament corresponent.



L’atenció a la joventut no és una inversió de futur, sinó de present, ja que les persones que estan creixent i madurant necessiten una atenció psicològica i social adequada perquè puguin progressar i desenvolupar-se de manera sana, evitant els problemes amb les substàncies tòxiques, conductuals o amb la família. Sovint, als joves que mostren algun problema de comportament greu se’ls ingressa a Salut Mental, a un centre especialitzat o, fins i tot, al mòdul de menors del centre penitenciari. Aquestes haurien de ser els mínims casos, les excepcions, ja que els joves necessiten un entorn estable per recuperar el senderi.



Tampoc hem d’obviar que, en molts casos, aquest joves viuen en un entorn desestructurat o són o han estat víctimes d’abusos o agressions, fet que repercuteix en el seu comportament. L’atenció als joves ha de ser integral, sempre amb l’objectiu d’inserir-los a la societat, que no se’n quedin al marge i que tinguin les mateixes oportunitats de formar-se, de treballar i de viure amb independència i dignitat.



Els joves són la base de la societat, els que en uns anys sostindran l’economia del país, i requereixen d’una atenció específica per evitar abusos, agressions, addicions, conductes delictives i que assetgin o siguin víctimes d’assetjament. L’educació i l’empoderament dels joves és fonamental perquè siguin adults sans i equilibrats.