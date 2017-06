Editorial El Tribunal de Comptes torna a assenyalar el SAAS

El Tribunal de Comptes ha detectat novament irregularitats pel que fa al funcionament del SAAS. Un cop més en el seu informe, aquest relatiu al 2015, l’ens aporta informació que fa dubtar molt de la gestió de l’hospital. Complements per mantenir el nivell salarial tot i la rebaixa de categoria, adjudicació a dit sense que el procediment sigui l’adient, contractació de personal que no es podia fer o pagaments indeguts d’hores extres són algunes de les perles que es poden trobar en l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes. A més s’hi podrien afegir els privilegis que gaudeixen els metges liberals que s’aprofiten de les condicions de treball que dona el SAAS sense res a canvi.



Tot plegat transmet una mala imatge d’una parapública immersa en dèficit permanent que se sosté gràcies a les cotitzacions dels afiliats a la CASS i dels copagaments. Tot, en una etapa amb Quirze Font com a director econòmic, que va ser acomiadat per les presumptes irregularitats que han estat traslladades a la fiscalia pel Govern.



El ciutadà, que acostuma a interessar-se per tot allò que afecta a la salut i al sistema sanitari, no acaba d’entendre com no s’acaba de posar ordre alhora que es treballa en una reforma sanitària que serà molt més estricte amb els afiliats a la CASS amb l’objectiu de l’estalvi.



Un percentatge important de les despeses de la seguretat social pertanyen als serveis que ofereix el SAAS, un organisme del que fins i tot s’havia qüestionat la seva necessitat dins de l’estructura de la sanitat.



El Tribunal de Comptes torna a incidir en el seu informe en diversos aspectes que ja havia detectat l’any anterior, el que permet deduir que no s’han corregit determinades pràctiques que els auditors assenyalen com a irregularitats. S’ha de donar explicacions molt clares de com s’utilitzen els diners públics per acabar amb les sospites, perquè al final tots aquells diners que no es gestionen adequadament són diners que farien falta per millorar l’assistència o per evitar retallades.