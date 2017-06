Editorial La pedagogia que cal per rentar la imatge del país

L’Hotel Ritz de Madrid acull demà la tercera Jornada sobre Inversió i Negoci a Andorra, que reunirà a empresaris, representants institucionals i responsables polítics per analitzar les oportunitats que representa Andorra per Europa. L’esdeveniment comptarà amb la presència del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya; i del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp. Aquesta tercera edició va dirigida a empreses i institucions interessades a conèixer amb major profunditat les grans oportunitats que ofereix el Principat, així com a potencials inversors d’altres països. És tracta d’una feina de pedagogia imprescindible per aconseguir canviar la imatge que és té d’Andorra, molt deteriorada especialment a Espanya. Malgrat les reformes que s’han fet per homologar fiscalment el país a les normes europees, l’etiqueta de paradís fiscal continua vigent avivada pels diferents casos de corrupció política amb diners evadits amb direcció a Andorra.

Fa falta tornar a explicar la realitat, remarcar que per primera vegada s’implantarà el delicte fiscal i que Andorra no és territori hostil perquè ha adaptat en un temps rècord la legislació que marca l’OCDE i la Unió Europea.

Actes com el que tindrà lloc demà a la capital espanyola s’han de repetir en altres ciutats. Andorra és sovint maltractada per alguns mitjans de comunicació, i dins d’aquesta espiral que irradia poca simpatia s’ha de fer autocrítica i admetre que moltes coses no s’han fet bé. Per això s’ha d’incidir en el que és positiu, en mostrar un país obert i segur, amb una fiscalitat molt generosa per a les empreses i que en cap cas és una illa dins d’Europa, si no que s’està treballant en un acord d’associació que farà el país encara més atractiu.