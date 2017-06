Editorial Dubtes entorn l’abatiment de l’os de Naturlandia

Quan no s’expliquen els fets amb claredat i transparència és quan els rumors corren. És el que està passant amb l’abatiment de l’os del Parc d’animals de Naturlandia, que està donant lloc a tot tipus d’especulacions i hipòtesis, perquè ja se sap que a tothom li agrada fer-se l’expert en tot.



La compareixença del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va ser un esperpent ja que es va encarar als periodistes que li plantejaven dubtes raonables als fets. Totalment a la defensiva, Vila no va donar massa explicacions i això ha provocat una reacció en cadena que ha culminat, fins i tot, amb la petició popular que es tanqui el Parc d’animals.



Lògicament, els dubtes sobre la seguretat del parc són raonables. Des del Comú de Sant Julià de Lòria es va explicar ahir que s’estan realitzant «els treballs d’arranjament i reforç del perímetre de la tanca on hi ha els animals» i va afegir que «l’objectiu d’aquests treballs és extremar encara més les mesures de per tal de reduir al màxim les possibilitats d’un eventual incident, en el futur».



Ningú negarà que la vida del treballador del parc, si estava en perill, era el primer, però els interrogants són molts. Com va poder l’os superar dues tanques electrificades amb milers de volts? Qui hi havia passejant pel parc a aquelles hores? La integritat dels visitants del parc va estar en perill? Quant de temps va passar des que es va veure l’os fora del recinte fins que se li va disparar? Per què els treballadors tenien a mà una escopeta carregada amb bales i no amb dards anestèsics? Quin és el protocol de seguretat que han destacat per activa i per passiva i que no han detallat?

Moltes preguntes que encara s’han de respondre.