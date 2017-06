Editorial Les especificitats tenen un preu per a la Unió Europea

L’exministre espanyol d’Economia i Hisenda i excomissari europeu, Pedro Solbes, va valorar ahir les negociacions que Europa i Andorra mantenen per tancar un acord d’associació. Ho va fer en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu, una cita anual que reuneix als millors professionals per fer una ullada a la situació del món des d’un punt de vista econòmic. Qui va ser ministre de Felipe González i de José Luís Rodríguz Zapatero va exposar la seva visió de com hauria de ser l’encaix d’Andorra a la Unió Europea. Ho va fer des del seu coneixement profund de com funciona la UE i, sorprenentment, es va mostrar partidari de l’ingrés al club dels 27 i va deixar clar que a Brussel·les no li agraden les especificitats perquè la UE s’encamina cap a l’harmonització fiscal i cap a règims similars.

Segurament que el cap de Govern, Toni Martí, que va participar ahir a la Trobada, va prendre bona nota de les paraules de Solbes, que va insistir que els «règims divergents» han de ser temporals. És a dir, que si s’arriba a un acord pel tabac tindrà data de caducitat i potser no serà els 20 anys que reclama el sector agrícola.

El tema de l’acord d’associació, però, comença a semblar una mica repetitiu amb discursos que es repeteixen tot i que sembla molt llunyana la data quan es pugui signar. N’hi ha qui la situen més enllà del 2020, i a més s’ha de tenir en compte que en aquest temps poden succeir molts esdeveniments que facin alentir les converses. El que es segur és que els andorrans hauran tornat a les urnes i que serà un altre govern el que tanqui i signi l’acord. Tanmateix, Solbes es mostra convençut que el brexit no afectarà a les negociacions i que l’objectiu ha de ser entrar al mercat interior europeu.