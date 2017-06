Editorial El Pas de la Casa no vol ser la Roca Village d’Andorra

La proposta de l’Executiu plasmada en el Pla estratègic del turisme de compres ideat pel Govern per dinamitzar algunes zones no qualla al Pas de la Casa. Els comerciants s’han posicionat en contra i, a més, temen que un outlet anirà en detriment de l’economia del poble i suposarà la desaparició dels seus negocis, ja que consideren que no podran competir contra preus molt més baixos.

A més, després de repassar el pla estratègic els comerciants s’han mostrat sorpresos perquè la transformació l’han de pagar ells perquè el Govern descarta injectar diners públics. És un punt previsible perquè difícilment es podria explicar que el pressupost del Govern contemplés una partida per beneficiar negocis privats. Tenint en compte l’oposició inicial al projecte es pot donar per segur que els comerciants no pagaran de la seva butxaca l’outlet i aquest quedarà arraconat en algun calaix del ministeri, qui sap si per a ser rescatat d’aquí alguns anys.

Tampoc conforta, però, l’oferta actual tan basada en l’alcohol, tabac i material esportiu, convertint el Pas de la Casa en el destí d’un sol dia per a la majoria de turistes francesos. S’ha de fer una reconversió per aconseguir atreure un altre tipus de visitant, i això només es pot aconseguir si s’ofereixen altres tipus de productes i articles.

De les manifestacions dels comerciants es denota recels al canvi i conformisme amb la situació actual, que tampoc s’ha de considerar la més bona. Es tem bàsicament que un outlet vagi en detriment de les botigues tradicionals. Sense inversió no hi haurà outlet i la proposta del Pla estratègic del turisme de compres quedarà en un paper. El Pas de la Casa continuarà mantenint la imatge d’un destí de turisme barat i sovint lligat amb les festes amb alcohol.