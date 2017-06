Editorial Una ruptura que no beneficiarà a ningú

Si algú confiava que encara hi havia alguna possibilitat d’evitar el divorci entre Ensisa i Saetde, ahir Joan Viladomat es va encarregar de deixar clar que no hi ha marxa enrere. La dissolució de Nevasa és un trauma per a tot el país i lògicament Viladomat es mostra dolgut perquè considera que el Govern no ha estat equitatiu a l’hora d’atorgar ajudes a les estacions i afirma contundentment que Saetde ha estat ignorada.

No hi ha retorn al punt actual i, per tant, els esforços han d’anar dirigits a què la ruptura sigui el més amistosa possible.

Hi ha molts interessos comuns, com mantenir els quilòmetres esquiables actuals que fan de Grandvalira un dels dominis més atractius d’Europa, vetllar pels treballadors i decidir com es fa la reubicació, i què passa amb la marca Grandvalira.

El proper 3 de juliol se celebrarà una comissió entre Saetde i Ensisa per anar avançant en la dissolució. Viladomat va subratllar que ara iniciarà la via judicial per intentar que la Batllia suspengui la declaració de la plataforma esquiable de Soldeu com d’interès nacional, un fet que segons l’accionista majoritari de Saetde s’ha fet de forma il·legal.

Tot fa suposar que malgrat les bones intencions que es puguin exposar públicament la separació serà un procés complicat perquè els interessos de les dues societats són divergents i les relacions quedaran molt danyades.

Es fa difícil pronosticar com acabarà tot, encara que sí que hi ha una cosa segura: ningú guanyarà; perdrà el sector de la neu, perdran els aficionats i el país. Va costar la unió de les pistes i és d’esperar que almenys es conservi aquesta connexió que ha estat el gran èxit de Grandvalira.