Editorial El contraban, una activitat que irrita als països veïns

El consell de ministres ha aprovat una modificació de la llei de control de les mercaderies sensibles amb la voluntat de millorar el control del contraban, especialment del tabac, com també per alleugerir certes obligacions registrals. Entre les modificacions hi ha la reducció de les sancions administratives, que contrasta amb l’enduriment dels delictes de contraban a través del Codi Penal que va promoure el Govern demòcrata. El ministre Cinca ho va justificar ahir perquè amb sancions molt elevades no s’aconseguia l’efecte persuasiu perquè quasi mai es pagaven les quantitats més elevades. És el mateix argument que es va fer servir quan es van suavitzar les sancions per a les infraccions més greus de la LLei de tinença d’animals.

Es tracta d’una explicació que és difícil d’entendre, sobretot amb un tema tan delicat com és el contraban de tabac. La lògica indueix a pensar que si les multes són més reduïdes s’alimenta aquesta activitat, encara que s’ha de deixar clar que l’objectiu del Govern és precisament el contrari.

El contraban de tabac continua sent una activitat lucrativa perquè el diferencial de preus amb Espanya i França promet uns beneficis molt sucosos, encara que es faci a petita escala a través de les muntanyes.

El ministre de Finances ha remarcat que ara el percentatge de sancions molt greus que s’acabaven cobrant és molt baix i que, per tant, l’efecte persuasiu que es pretén no s’aconseguia. A més, aquestes multes s’alineen amb les sancions vinculades a un delicte penal, i paral·lelament s’ha promogut l’enduriment dels delictes de contraban a través del Codi Penal. L’objectiu final és evitar una activitat que molesta especialment als països veïns.