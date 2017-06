Editorial Els problemes constants de l’FC Andorra

L’FC Andorra és el club degà del futbol andorrà i encara que aquesta temporada passada ha estat excel·lent i s’ha fregat l’ascens de categoria, sembla que l’entitat està abocada a viure permanent en el precipici a causa dels problemes econòmics que arrossega de juntes anteriors. Fa quatre anys va estar a punt de la desaparició per un forat econòmic que va deixar els jugadors sense cobrar i va portar a la presó al gerent, Emili Puig.

La renúncia per part de l’FC Andorra a jugar el play off d’ascens a la Primera Divisió de futbol sala va desembocar en una crisi institucional del club per la mala gestió econòmica. El seu director gerent i membre de la Junta Directiva de la Lliga Nacional de Futbol Sala, Emili Puig, va declarar que el club no podia assumir els costos de jugar a Primera Divisió, cosa que va estranyar a Andorra i va alertar el Govern, que havia estat atorgant subvencions. Els jugadors es van endur la pitjor part. No tenien ni per cobrir les necessitats bàsiques: llet, aigua, pa.

I si esportivament l’equip ha superat aquest trauma del passat, la gestió encara està marcada per un deute que s’ha cronificat. Els saigs acaben d’ordenar l’embargament de les dotzeaves parts de la subvenció per no pagar prop de 17.000 euros per un lloguer, el que fa que el club tricolor torni a penjar d’un fil. D’on sortiran els diners? La pregunta no té resposta i per tant el futur del club torna a ser molt incert.

El president del club tricolor, Albert Ferré, ha intentat pactar una manera de pagar mitjançant terminis perquè a la caixa forta no hi ha diners per fer front a una despesa tan important, però s’ha trobat amb una negativa rotunda i sense cap opció de negociació.

Veurem com acaba aquesta situació tan trista i esperem que es pugui resoldre i que el club pugui viure un període llarg de tranquil·litat.