Editorial La recuperació del mercat laboral

Les dades sobre el mercat laboral són indispensables per analitzar l’evolució de l’economia, i determinen si realment el país es troba en una fase de recuperació econòmica. Són xifres que tenen un alt valor polític perquè són utilitzades pel Govern i per l’oposició per descriure un escenari segons la pròpia visió, és a dir, la lectura que interessa fer. És indiscutible que l’atur ha caigut considerablement i que trobar feina a Andorra no és un objectiu impossible com passa per exemple a Espanya.

Molt diferent és parlar de la qualitat de les ofertes de feina. Les dificultats que tenen les empreses del sector de l’hostaleria són un símptoma evident que les condicions de treball no són prou atractives, i per aquest motiu es produeix una rotació molt elevada i es fa difícil omplir els llocs vacants. Se’n diu precarietat. És cert que la competència és brutal i que els clients busquen preus d’enderroc i obliguen les empreses a oferir tarifes molt baixes. És l’etern dilema dels hotels que sempre han aspirat a incrementar els preus de les habitacions però en aquest afer s’ha actuat de forma molt tímida. I salaris precaris és sinònim d’economia dèbil i de país més pobre, amb menys cotitzacions i menys recaptació fiscal.

Relacionat amb el mercat laboral, el consell d’administració de la CASS va constatar ahir que el nombre d’assalariats es recupera en relació als tres primers mesos de l’any passat 2016 amb un increment del 2,9%. Al mes de març consten 41.025 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,7% més de les que hi havia en el mateix període de fa un any.

És una bona notícia, sens dubte. Ara cal que la millora es deixi notar en les butxaques dels treballadors, el que ha de representar un major consum.