La participació dels joves en la política

Les enquestes no es cansen de dir-nos que els joves i la política estan cada cop més allunyats. Que no se senten representats amb els partits, amb el sistema o simplement no els motiva la política.



Això passa aquí a Andorra però en general a tot el món, i són els joves, néts molts cops de generacions que no van poder votar. Uns pels règims que hi havia al seu país, altres perquè no fa pas tant que existeix el sufragi universal als països que sí que han tingut democràcia.



En tot cas, les generacions més grans sempre reclamen motivació del jovent, i en la política encara més. Diversos partits del país han articulat en els darrers anys les seves joventuts, però de moment això serveix per vincular a la política els que ja estan vinculats i motivats per fer-ho, però no el gruix dels joves desconnectats. Cal tenir en compte que molts d’ells, a més, són fora del país estudiant, i la política d’aquí la segueixen en tot cas des de la distància o si tenen algun familiar proper que els en faci cinc cèntims perquè s’hi dedica.



En tot cas, aconseguir la vinculació d’aquest col·lectiu amb els temes polítics no és senzill, malgrat que ja des de menuts els fan participar als Consells d’Infants, no és gens fàcil i iniciatives com la presentada ahir son un granet més de sorra per aconseguir-ho. La proposta és bonica, però cal veure com s’acaba desenvolupant. Es tracta de la presència d’un grup de joves del país al proper consell de joves d’Estrasburg, amb la voluntat que al tornar, transmetin a altres la seva experiència i alhora, encomanin la passió per la política als del seu voltant.



Ens calen joves amb idees fresques, moderns i preparats, però sobretot apassionats, perquè el dia de demà el país els necessitarà.