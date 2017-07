Editorial Aquell turisme que és silenciós

Un dels principals valors del nostre país és el seu magnífic entorn natural. Andorra té més de 400 quilòmetres quadrats que són com el millor dels quadres que un pintor podria pintar, i això fa que cada any milers i milers de persones vinguin al país.



Són sovint turistes silenciosos, no es veuen massa i es mouen per entorns diferents als més massificats. Són gent que potser ve per un parell de dies, i els passejos que fan no són per l’asfalt entre vianants i botigues, sinó que aparquen el cotxe a peu de muntanya i tiren amunt.



Són una minoria, sí, però són potser turistes que s’estimen el país perquè en viuen una part que realment és envejable.

Paisatges macos n’hi ha a tot arreu, muntanyes a molts llocs, però casa nostra ofereix, a part d’això una gran oferta de serveis que complementen l’oferta que brinda la natura. Fer una bona excursió i poder dormir en un hotel la mar de còmode no es pot fer a tot arreu, o fer una ruta per la muntanya i dormir en un refugi que s’assembla més a un hotel que a un refugi és una bona experiència que a casa nostra, des d’ahir, es podrà fer encara més còmodament.



Amb la inauguració ahir del Refugi de l’Illa aquest se suma als 30 refugis de muntanya repartits per diferents indrets del país, que faran l’experiència d’aquests aventurers una mica més fàcil.



A més, el Refugi de l’Illa és un refugi pensat des d’un punt de vista del tot sostenible, la calefacció, l’electricitat, el sistema de sanejament de les aigües, etc el situen com a edifici de referència, pensat per estar integrat enmig de la natura sense que aquesta se’n vegi perjudicada.



Des de fa un parell de dies ja es pot utilitzar, així que aquest estiu la oferta de refugis ja està preparada per rebre els visitants.