Editorial Cultura i esport, la fórmula per seduir el turisme

Andorra ja no és només neu. A l’oferta de refugis de muntanya, atractiva per als amants de senderisme, que s’ha ampliat aquesta setmana amb l’obertura del refugi de l’Illa, aquest cap de setmana s’han celebrat dos esdeveniments d’alçada que han portat centenars –potser milers– de turistes. L’un ha estat l’estrena del cinquè espectacle del Cirque du Soleil, Scalada: Stelar, que va arrencar dissabte amb un gran èxit i que omplirà les nits de juliol gairebé cada nit amb 5.000 persones. L’altre ha estat la Copa del Món de BTT, en descens i cross-country, que ha omplert la Massana de riders i aficionats a la bicicleta de muntanya.



Aquest també és el turisme que volem, el que es desplaça al país atret per un esdeveniment concret i que aprofita per quedar-se a dormir almenys una nit i aprofitar per anar de compres, fer excursions, visitar esglésies i museus, anar a Caldea, etcètera.



La setmana passada el programa El foraster de TV3 va dedicar un capítol a Andorra, en què el presentador voltava per les parròquies. Es va tractar d’un programa amable, molt blanc, que va semblar un publireportatge comercial, però de totes maneres va servir per seduir un públic que, potser, tindrà ganes de venir de visita.



Després de mesos sumant escàndols financers, Andorra també necessita vendre la seva cara amable i promocionar tot el que té a oferir. La inversió en esdeveniments de gran envergadura està justificada sempre que el retorn sigui positiu. Per exemple, el ministre de Turisme, Francesc Camp, assegura que portar el Cirque du Soleil costa 2,5 milions d’euros, però que el retorn indirecte (hoteleria, restauració, comerç) és d’uns 20 milions d’euros.



La fórmula, de moment, funciona i no s’esgota.