Editorial Sembla que finalment l’os no era Houdini

El cònsol major de Sant Julià de Lòria va explicar ahir públicament el que fa dies que era vox populi, que l’os que es va escapar de Naturlandia fa unes setmanes ho va fer per culpa d’una presumpta negligència d’algun dels treballadors. Diem presumpta perquè Vila mateix insistia que encara no s’han tancat els informes que s’estan fent per tal d’esclarir els fets, però que en tot cas es descarta que l’animal pogués creuar la tanca electrificada com s’havia apuntat en un inici, i que potser va sortir, tan panxo, per la porta.



Vila sempre ha defensat que les mesures de seguretat són molt bones, tan que superen de molt els estàndards que marquen les normatives sobre el tema, i de fet, els informes, sempre segons el cònsol, indicarien que es tracta d’un parc molt segur, «dels més segurs d’Europa», diu.



La qüestió és que Naturlandia ha tornat a estar durant uns dies a l’ull de l’huracà. Ho va estar, temps enrere, per la construcció del seu tobogan estrella, posteriorment, un cop inaugurat, per accidents d’usuaris del Tobotronc, ho ha estat per la seva gestió i ara per la mort a trets d’un dels animals del parc on, en teoria, se’ls ha de veure com viuen feliços en llibertat.



El mateix Vila però, es mostrava cofoi ahir al matí quan explicava que, com amb tot, després de la tempesta torna la calma, i que aquest ha estat un bon cap de setmana pel parc, i que a hores d’ara tornen a activar-se les reserves de cara a les properes setmanes i per tant, es pot començar a pensar que el parc podrà gaudir d’un bon estiu.



Ara ja no val la pena córrer, però el que potser sí que cal és que s’aprofiti el que ha passat per, potser no millorar les mesures de seguretat si ja són prou bones, però sí per anunciar-ho i deixar-ho ben clar perquè el parc torni a gaudir del seu millor prestigi.