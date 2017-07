Editorial La presumpta solidaritat entre els comuns

El cap de Govern, Toni Martí, va aprofitar ahir el debat entorn de les competències i transferències per enviar sengles missatges al PS i a la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. A l’oposició socialdemòcrata es va referir per la proposta «insolidària» pel que fa a la reforma de les transferències, i va considerar que el vot en contra dels consellers del PS a les competències dels comuns és una rebequeria per no haver aconseguit tirar endavant la proposta sobre transferències. A la cònsol de la capital, del mateix color polític, li va recordar que «el cap de Govern soc jo».

El discurs de Martí grinyola. No és cert que els comuns han deixat de banda els interessos propis pels nacionals ja que cadascuna de les corporacions han intentat fer valer els criteris que més li convenien.

Tampoc es pot afirmar, com assenyala el cap de Govern, que la nova fórmula aplica el concepte de solidaritat similar al que funciona a la Unió Europea, on els països rics ajuden els més pobres. En l’escenari andorrà no serveix des del moment que un ciutadà de Canillo paga 19 euros pel foc i lloc, impost d’inquilinitat i de propietat, mentre que a Andorra la Vella pel mateix es paguen 300 euros. La diferència és tan gran perquè el comú canillenc no ha desplegat totes les figures impositives i les transferències del Govern cobreixen gran part del pressupost. O el que és el mateix, els canillencs aporten menys diners a la seva parròquia que els escaldencs o els habitants de la capital. No es pot parlar, doncs, de solidaritat.

És cert que el Govern no ha trobat excessiva oposició en l’àmbit comunal, una situació obvia tenint en compte que quasi tots els comuns són de l’òrbita de DA. Per tant, les noves transferències tiraran endavant amb el vist-i-plau dels comuns, malgrat algunes declaracions més o menys queixoses.