Editorial El cost de la vida torna a preocupar la ciutadania

El director del Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans, Joan Micó, ha presentat els resultats de l’Observatori del primer semestre de l’any. Tot i que la xifra d’enquestats és de tan sols 763 persones, ni l’1% de la població, les respostes denoten que a la gent li torna a inquietar el cost de la vida, que cada vegada troba més car. La preocupació per l’encariment del dia a dia, segons Micó, correspon a les respostes que es donaven abans del 2007, amb l’inici de la crisi financera mundial. Tornar a citar el cost de la vida entre les preocupacions denota que l’economia s’ha recuperat i el cost de la vida torna a pujar. Per contra, els salaris es mantenen congelats.



El podi de les preocupacions de la ciutadania l’encapçalen les prestacions socials. Els enquestes opinen que no hi ha suficients ajudes per a les persones que més ho necessiten, i acusen la CASS d’una mala gestió.



La medalla de plata és per a la política, una inquietud que ha passat del 10% al gairebé 16% en un any. Les persones que han participat a l’Observatori citen la corrupció com a un tema al qual s’ha de prestar més atenció i exigeixen una lluita més ferma. També consideren que els residents haurien de poder votar i que l’accés a la nacionalitat andorrana sigui menys feixuga.



Finalment, el trànsit. Queda molt lluny el temps en què les cues diàries eren quilomètriques, i que sortir del país podia suposar dues hores de retencions, però la circulació viària continua preocupant. La xarxa viària és la que és, i hi ha trams que són inevitables colls d’ampolla. Ara bé, la política de l’ús del vehicle per a tot està molt estesa, i la xarxa de transport públic tampoc contribueix massa a alleugerir la mobilitat.