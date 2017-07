Editorial L’últim gran acte del ministre Saboya a Exteriors

El ministre d’Afers Exteriors presentarà demà a Brussel·les la proposta andorrana per mantenir l’status quo del tabac dins l’acord d’associació amb la UE. Serà l’últim gran acte de Gilbert Saboya en aquest ministeri després d’anunciar que volia canviar d’aires per motius personals. El cap de Govern, Toni Martí, va decidir resituar-lo en una nova cartera, d’Economia i Innovació, que ha estat molt discutida per la resta dels grups parlamentaris. Encara que difícilment ho admetrà en públic, Martí va acceptar la decisió del seu ministre a contracor, doncs a banda de les dificultats per trobar un substitut amb garanties per afrontar les importants negociacions a Brussel·les, era conscient que la reubicació comportaria dures critiques de l’oposició. Tots els grups excepte el demòcrata van criticar que Saboya no hagi abandonat l’Executiu i van considerar aquesta remodelació com un canvi de cadira.

Saboya s’ha defensat remarcant que el nou ministeri també mirarà de focalitzar-se en els temes d’innovació perquè aquesta pugui permetre ser més competitius no només als sectors nous sinó també als existents. Segurament el canvi no es positiu per diverses raons. Una és que la nova ministra d’Exteriors, Maria Ubach, s’ha de posar al dia amb els dossiers. Una altra de les raons és que Saboya és un veterà polític bregat en moltes batalles i malgrat que l’acord d’associació encara té per a anys, la marxa del lauredià no és un bon senyal per als negociadors europeus, tot i la capacitat innegable que tothom atribueix a Ubach.

Demà es presenta la proposta sobre el tabac. El Govern no ha explicat el seu contingut i de la seva resolució dependrà l’economia de moltes famílies que encara es dediquen al conreu del tabac, una activitat que té molts interrogants i un futur bastant gris.