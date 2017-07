Editorial Retallar llits per retallar la despesa del SAAS

Quan algú diu que cal adaptar-se a la realitat fa servir un eufemisme per maquillar algun canvi o acció impopular. Aquesta frase la va fer servir ahir el director del SASS, Josep Maria Piqué, que quan es va incorporar al càrrec va negar la seva voluntat d’aplicar retallades, com temien alguns partits de l’oposició, encara que en una de les primeres aparicions en públic es va manifestar ambiguament sobre aquesta qüestió.

Piqué va fer ahir una roda de premsa per anunciar un pla per reformar el sistema sanitari i adaptar-lo a la futura llei de sanitat que està elaborant el Govern. El pla inclou retallades de llits –tancament d’alguna plant– encara que va precisar que els llits continuaran a l’Hospital per si són necessaris. El màxim responsable del SAAS va remarcar que la voluntat és compensar la reducció de places amb un increment del servei d’atenció domiciliària, i confiar en les noves tecnologies que permetin que, per exemple, operacions quirúrgiques que abans necessitaven diversos dies d’atenció a l’hospital no requereixin d’una d’aquesta petita estada al centre.

La nova política d’austeritat també afectarà a la plantilla, formada per uns mil professionals. Les baixes no seran substituïdes. El perill de tota retallada en matèria sanitària és que l’estalvi acabi afectant a la qualitat, és a dir als pacients. Per això cal veure amb certa desconfiança aquesta reforma, que també contempla altres aspectes més positius, com acabar amb alguns privilegis dels metges que són difícils d’entendre, com per exemple els incentius que es paguen per serveis efectuats.

Sí està clar que el SASS no pot ser una màquina d’engolir diners, i és millor una reforma que no percebin els pacients.