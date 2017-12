El trànsit abans que les pensions

La darrera enquesta realitzada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) mostra que les retencions preocupen més als ciutadans que no pas el que cobraran un cop es jubilin. En concret, i segons l’estudi, un 17% de la població considera que el trànsit és el problema més greu del país i un 14,5% posa les prestacions socials com el maldecap de primer ordre. Entre mig, aflora la problemàtica del preu de l’habitatge amb un 15% dels enquestats. De fet, si sumem les prestacions socials, les pensions i la sanitat preocupaven a un 26% dels enquestats en l’onada anterior davant de només un 18% en aquesta. Per darrera hi ha altres temes que preocupen com les infraestructures i equipaments, els salaris, el transport públic o les condicions laborals.



Segons va explicar el director del CRES, la variació de la tendència econòmica s’ha reflectit en la gent deixant temes com els sous o la manca de feina en segon terme i augmentant la preocupació en qüestions com la pujada dels preus dels habitatges.



Costa de creure que fer cua a la carretera passi per davant del nostre futur. S’entendria, potser, si les cues quilomètriques tinguessin lloc dia rere dia dificultant als ciutadans fer vida amb tranquil·litat o anar a treballar amb normalitat. Tenint en compte que es tracta d’un problema real, amb hores d’espera, en ocasions concretes com va ser el passat pont de la Puríssima evidencia que la població no és conscient de la greu situació de les pensions. Dit d’una altra manera, ens preocupem més dels nostres problemes d’avui pensant que la jubilació ens queda lluny, però el cert és que en 25 anys la guardiola s’haurà acabat si no es dur a terme cap mesura. Precisament la necessitat d’implementar aquestes accions que ens afectaran a tots d’una manera o d’una altra, encara fa més difícil de comprendre que la preocupació no sigui major.