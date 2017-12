Sondejos pel 21-D a EL PERIÒDIC D’ANDORRA

Mai unes eleccions a Catalunya han despertat tan interès i atenció no només al territori veí, si no a tot el món. Encara que es tracta de renovar el parlament català i de formar un nou govern, ningú pot qüestionar que està en joc molt més, i una mostra és l’elevat percentatge de participació que totes les enquestes electorals coincideixen en definir d’històric.

Tota Europa estarà pendent el proper 21 de desembre dels resultats que donin les urnes perquè de la composició del parlament es podrà fer una lectura en clau independentista o constitucionalista, que és la manera com s’han denominat els dos blocs antagònics.

Un resultat reforçarà els partits que advoquen per la república catalana, un altre constatarà que la majoria silenciosa existeix i que opta per deixar-se sentit i, un tercer –el més plausible– pot deixar un escenari similar i ingovernable.

EL PERIÒDIC D’ANDORRA ha estat en anteriors conteses electorals el centre d’interès. I aquest cop ho tornarà a ser perquè aquesta tarda publicarem a la nostra web el primer dels sondejos fins dimecres perquè els ciutadans deixin d’estar discriminats per la llei electoral espanyola que només permet als partits polítics (pagats amb diner públic) disposar d’aquestes enquestes sobre intenció de vot.

EL PERIÒDIC vol ressaltar els tradicionals lligams d’Andorra amb Catalunya, així com l’interès d’andorrans i residents per aquestes eleccions i pels temes importants que succeeixen al territori veí. La decisió ve imposada per la realitat digital del segle XXI que no és tinguda en compte per la legislació espanyola, ancorada en el segle passat sense adonar-se que el món ha canviat i que no es pot mantenir els privilegis només a uns quants privilegiats.