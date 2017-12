Portar metges forans és cada cop més difícil

Els ciutadans d’Andorra gaudeixen d’un sistema sanitari de cinc estrelles pel que fa a l’assistència, els professionals, i la inexistència de llistes d’esperes, tot i que en algunes especialitats la tardança es pot considerar excessiva. No tot és perfecte i la despesa que suposa per al ciutadà determinades proves mèdiques es pot convertir en un problema importants per a persones o famílies amb pocs recursos que es veuen obligades a recórrer a l’assistent social.

Determinades patologies o operacions s’han de fer fora d’Andorra perquè l’hospital no està prou equipat ja que una població tan reduïda condiciona les inversió que es pot fer en determinades àrees. Un altre factor que juga en contra de la sanitat andorrana és que els professionals de més prestigi i reconeixement estan ben situats professionalment i la plaça andorrana els hi és poc atractiva, motiu pel qual a vegades costa cobrir determinades places mèdiques.

Però en general la població està satisfeta amb la qualitat del nostre model sanitari que de moment no ha sofert grans retallades malgrat que els números no quadren mai. L’important ara és mantenir aquest nivell i el més indispensable és la professionalitat i els coneixements del personal sanitari. Des del SAAS s’apunta com un dels inconvenients que els tràmits per aconseguir el permís de treball són massa llarg i això ha fet perdre «algunes oportunitats», en paraules de Josep Maria Piqué, director general del SAAS.

Però hi ha un altre aspecte que té més difícil solució, ja que Andorra ha perdut l’atractiu fiscal que ajudava a convèncer a alguns professionals pel fer el canvi laboral. Ara és més difícil pescar especialistes amb llarga trajectòria perquè fer les maletes no els hi surt a compte.