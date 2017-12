La regla d’or que el mateix Govern no pot complir

El cap de Govern, Toni Martí, va oferir ahir als periodistes el tradicional esmorzar de Nadal, que va aprofitar per anunciar que la Unió Europea accepta un període transitori de 30 anys per al tabac mantenint l’statu quo del sector durant sis anys, de manera que fins al setè any no es començaran a reduir progressivament els drets duaners del tabac manufacturat a la UE que s’importi. És una gran notícia per al sector que temia el pitjor i que ara disposa d’un temps prudencial per encarar el canvi.

No es pot oblidar, però, que el tabac suposa el 25% dels ingressos del pressupost i que per tant des de ja ha de començar la transformació de l’economia per acabar la dependència d’un sector que en un quart de segle deixarà de ser el que és actualment.

Martí es va referir també a l’anomenada regla d’or. El Govern té la voluntat de canviar-la perquè, segons va assenyalar el cap de Govern, no s’ajusta a la realitat. En altres paraules, l’Executiu va aprovar una regla d’or que ni ell mateix pot complir i per no incomplir la pròpia llei opta per canviar els paràmetres. Les martingales amb els beneficis d’Andorra Telecom o de FEDA no són suficients per assolir les previsions del marc pressupostari i, per tant, no podrà complir els límits d’endeutament establerts en la llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques, d’Estabilitat Pressupostària i Fiscal. Davant aquest escenari el Govern és conscient que no podrà aprovar el pressupost per al 2019, i per això vol obrir un debat al Consell General perquè la regla d’or «s’ajusti a la realitat».

Tenint en compte que els ingressos del tabac minven, s’han de fer molts ajustaments per no caure en la fórmula fàcil de retallades i frenar la inversió.