El temps passa i els problemes de la CASS es cronifiquen

La CEA es va posicionar ahir, un altre cop, en contra de l’augment de les cotitzacions com a mesura per frenar l’alarmant dèficit de la CASS. La patronal empresarial defensa que cal abans implementar altres mesures, entre les quals destaca les que formen part del Pla de Salut elaborat pel Govern. Tot menys tornar a tocar les cotitzacions, una mesura que els empresaris creuen implicaria un increment de la pressió fiscal i reduiria la capacitat de captar talent, i per això reclamen mesures correctores del desequilibri clarament estructural del sistema.

En aquest tram final de l’any la CASS ha estat protagonista de l’actualitat perquè el futur de les pensions està en perill. Tant des de la mateixa parapública com des del Govern es descarta adoptar mesures dràstiques i, per tant impopulars. És una qüestió de justícia social i alhora d’interès electoral, tenint en compte que el cap de Govern té previst convocar eleccions a finals de l’any que ve. Políticament és impensable cap decisió que resti vots. És de manual.

Però el problema hi és. Aquest any el Govern haurà d’assumir 30 milions de pèrdues de la seguretat social i les previsions indiquen que aquesta aportació seguirà per molts anys. Els empresaris, i òbviament també els assalariats, no volen pagar més ni tampoc que es retallin les prestacions. La CEA torna a insistir en retardar l’edat de jubilació i en altres mesures destinades a racionalitzar la despesa, com el metge de referència, la prescripció de medicaments genèrics i control unitari de prescripció del medicament, o regularitzant el coeficient de conversió en la branca de jubilació. En realitat sempre es parla de les mateixes mesures i dels problemes de viabilitat de la CASS, però el temps passa sense que s’adopti noves propostes correctores i per tant cada cop la situació del sistema serà més delicada.