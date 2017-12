Conflictivitat al Pas sense caure en l’alarmisme

Fins a 8.000 fulletons en quatre idiomes –català, castellà, anglès i francès– tenen per objectiu conscienciar a visitants i locals de la necessitat de tenir un comportament cívic per la nit al Pas de la Casa: «Si surts de nit, no consumeixis alcohol al carrer; respecta l’entorn: no deixis residus a la via pública i utilitza les papereres; tingues un comportament cívic i respecta el descans dels veïns, i segueix la normativa indicada per l’allotjament i respecta la resta d’hostes. Si tens un local, respecta la normativa d’aïllament acústic; fomenta una conducta cívica entre els usuaris: a l’interior i a l’exterior del local no serveixis alcohol a menors ni a persones que acumulin una ingesta important, i suavitza la música una hora abans del tancament del local». Són algunes de les consignes que es volen fer arribar a través d’aquests 8.000 fulletons del Comú d’Encamp. Són normes de conductes que tothom coneix però que no sempre se segueixen, i és de suposar que aquells que fan bretolades no tindran en compte. Tot suma i benvingudes són totes les iniciatives, tot i que no és fàcil tenir controlats a grups de joves que venen amb ganes de festa i que en alguns casos consumeixen massa alcohol.

Són els veïns i els turistes que volen descansar els principals afectats pels aldarulls i soroll durant la nit. A més de la prohibició de vendre alcohol 30 minuts abans del tancament dels locals nocturns, s’ha plantejat als operadors turístics que posin guies per controlar els grups de joves. A més s’ha de tenir en compte que també es reforça la vigilància policial i d’agents del servei de circulació.

Totes aquestes iniciatives han de servir per rebaixar la tensió i evitar conflictes. La situació al Pas és preocupant sense arribar a la situació d’alguns destins de platja.