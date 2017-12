El malestar dels treballadors per la reforma de la Funció Pública

La reforma de la Funció Pública fa temps que allunya els sindicats i el Govern. Les relacions ja no eren bones al principi amb una manca de feeling entre els representants dels treballadors i el ministre Jordi Alcobé. Amb la seva dimissió i l’entrada al càrrec d’Eva Descarrega, els sindicats tenien l’esperança que les relacions millorarien, però finalment sembla que tampoc ha estat així. Després de molts mesos de converses i negociacions, els sindicats asseguren que no s’ha tingut en compte la seva opinió i que l’Executiu ha imposat els seus criteris. Afirmen sentir-se enganyats i menystinguts durant tot aquest temps, treballant en un text que asseguren que s’ha quedat tal com el primer dia.

Es tracta d’una de les reformes més importants del Govern i, sense dubte, una de les més difícils de consensuar, ja que els canvis implicaran a tots els funcionaris del país. Els representants dels treballadors públics es queixen, especialment, de favoritismes per als alts càrrecs i pèrdua de drets per als funcionaris de les categories més baixes. Un altre aspecte que ha creat malestar és el canvi de triennis a quinquennis que els sindicats critiquen per la pèrdua de poder adquisitiu que suposa.



Després de la última reunió mantinguda en el marc de la comissió consultiva, sembla que ni el temps ni el canvi de líder ministerial ha fet canviar el mal ambient inicial. Els sindicats es neguen a signar l’informe que ha d’acompanyar el text legislatiu quan es tramiti al Consell General per desavinences tant en les formes con el fons de la reforma. Les disconformitats poden acabar amb mobilitzacions, malgrat que els mateixos implicats reconeixen que de poc serviran tenint en compte la majoria absoluta de la qual gaudeix DA en seu parlamentària. Falta per veure ara l’opinió de l’oposició per saber si serà una reforma que perdurarà o que tornarà a ser objecte de debat durant la pròxima campanya electoral.