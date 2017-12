Un 2% més a la factura de la llum

El preu de la llum augmentarà l’any que ve un 2% per la majoria de la població. Així ho va anunciar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda premsa posterior al consell de ministres. L’augment ha de permetre, segons el ministre, assegurar que FEDA té els recursos necessaris per promoure la diversificació energètica al mateix temps que es manté la competitivitat respecte de les tarifes dels països de l’entorn, a més de garantir un marge brut que permeti absorbir possibles variacions en els costos d’adquisició d’energia fora d’Andorra.I tot plegat mantenint el nivell de qualitat actual. A més, Cinca va destacar que es tracta d’un increment que serà inferior a l’IPC.

Explicat d’aquesta manera sembla que la pujada del preu sigui fins i tot positiva. Cal tenir en compte, però, que l’IPC ha augmentat però que la pujada no s’ha traduït a la majoria dels sous dels treballadors del país i que, per tant, els pot resultar indiferent que la pujada de la llum sigui inferior a aquest indicador.



Cinca també va remarcar que la tendència en els països de l’entorn és que les tarifes vagin a l’alça. Cal recordar, però, que a principis d’any el Govern va assegurar que l’increment del preu de la llum a Espanya no repercutiria al Principat perquè la compra es feia amb mesos d’antel·lació. El ministre es va excusar dient que la previsió ha fet que l’augment es quedi en un 2% perquè, de no haver-ho previst, seria del 5%.



És una evidència que hi ha causes foranes que poden fer incrementar el preu de la llum i que pagar més mai agradarà a la ciutadania però que en ocasions és necessari per mantenir un servei i unes instal·lacions en bon estat. Tot i així, és necessari no afirmar abans d’hora que els preus es mantindran, ni fer comparacions amb l’IPC si les millores econòmiques no arriben a tota la població.