Bones perspectives turístiques per començar l’any

Tot fa pensar que la temporada d’hivern serà un èxit a nivell turístic. Els hotels preveuen que per cap d’any l’ocupació arribi al 85% tot i apujar els preus de les habitacions un 20%. A més, les dades ja recopilades del Nadal, que enguany ha coincidit amb un pont de quatre dies ja que el dia 25 i el dia 26 van caure en dilluns i dimarts respectivament, mostren un increment d’un 30% de l’ocupació respecte l’any passat, segons va explicar ahir el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. Tot plegat és signa d’una progressiva millora de la situació econòmica dels estats veïns, d’on provenen la majoria dels turistes que ens visiten.



El fet de no haver de baixar els preus de les habitacions per cridar l’atenció dels forans torna a reactivar el sector que, amb els guanys de les noves reserves, podrà contractar més personal i a l’hora millorar infraestructures i serveis. Arran de la crisi, els hotelers es queixaven d’haver de baixar molt el preu de les habitacions perquè els turistes fessin reserves i argumentaven que això els impossibilitava pagar millor als seus empleats, el que comportava tenir professionals menys valorats.



Amb tot, encara hi una part dels implicats en el joc que segueix sense acabar d’arrencar. Malgrat els bons números d’entrada de vehicles i també d’ocupació dels hotels dels últims ponts, els comerciants segueixen dient que la gran afluència de públic que es pot apreciar sobretot per les avingudes Meritxell i Carlemany no es tradueixen en compres. En alguna ocasió, els comerços han atribuït aquest fet a la crisi política que es viu a Catalunya. Però el cert és que el nombre de turistes que ens visita no dona suport a aquesta teoria. Esperem que el balanç del període de Nadal, època en què tots acostumem a comprar més, també canviï la valoració dels comerciants i vagi en sintonia de la que fan els hotelers.