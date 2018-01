La majoria s’imposarà en la disputa al grup mixt

La crisi dels liberals s’ha exportat en part al grup mixt on es negocia a corre cuita qui ostentarà la presidència després de l’arribada de cinc exconsellers del Grup Parlamentari Liberal. El PS va demanar una nota jurídica a la sindicatura, que va ser lliurada ahir. La nota plasma una evidència, com és que la nova composició i la representativitat s’ha de tenir en compte en l’elecció del president, alhora que es convida als membres del grup mixt a elaborar un nou reglament intern que substitueixi l’actual, que va ser fet amb una composició que tenia el PS com a majoria i amb Víctor Naudi i Sílvia Bonet.

Pere López defensa un sistema rotatori per a la presidència, mentre que els consellers d’UL i de la Ciutadans Compromesos apel·len a què són majoria per tenir la presidència. La sindicatura recorda que els consellers no s’adhereixen al grup mixt voluntàriament, sinó perquè així es recull al reglament del Consell General. I que, per tant, el seu reglament intern i la seva representació han d’anar obligatòriament relacionats amb la composició que el grup pugui tenir en cada moment i han de respectar, com no podia ser altrament, els principis de democràcia i pluralitat.

No es pot anar a precedents perquè hi han dos i són diferents. En el primer cas amb ND, IDN i Simó Duró, quan es va decidir una presidència rotatòria. El segon és molt recent i fins avui continua vigent: presidència fixa per al PS.

Avui s’ha de celebrar una reunió que ha de ser la definitiva. Tot apunta que s’imposarà la majoria. La majoria és la que mana al Consell General, i la majoria decidirà el nou reglament del grup mixt.

Per coherència. A principis de legislatura el PS va rebutjar una proposta del síndic per instaurar una presidència rotatòria al grup mixt.