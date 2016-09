PAULA PRIEGO: «S’ha fet molta feina que no es pot deixar perdre»

Atleta, jutge i ara candidata a la presidència de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA). Els últims anys l’ens ha viscut moments convulsos, amb enfrontaments entre diferents faccions. Dilluns s’efectuen les eleccions i confia en sortir guanyadora per desenvolupar el projecte que plantegen qui formaran part de la junta directiva en cas de guanyar.

– La seva és una candidatura que anomenen continuista. És així?

–Pensem que no s’ha de trencar el treball realitzat per l’actual junta. Hi ha molts aspectes positius que s’han realitzat i a aquests els donarem continuïtat. S’ha fet molta feina que no es pot deixar perdre, com la pista d’atletisme que necessitem. Són contactes que s’han realitzat des de fa molt temps i no es poden escapar.

– En els últims temps hi ha hagut poca tranquil·litat a l’FAA. Les últimes assemblees en són un clar exemple. Espera trobar una solució a tot plegat?

–Ningú vol mal rotllos en el seu mandat, però sempre hi ha gent que va en contra teva i que els sembla tot malament facis el que facis. S’ha de conviure amb això, però esperem que no torni a passar. Mai es poden fer les coses a gust de tothom, ni tot és blanc o negre. No m’agrada que es barregin temes personals perquè no és gens positiu. Han de quedar al marge. Sóc atleta, jutge i ara em presento a presidenta. He de saber que dir en cadascuna de les situacions i saber diferenciar aspectes, sense barrejar coses ni conceptes. Si tots som capaços de diferenciar-ho es podrà treballar en una línia conciliadora.

– Quines són les principals línies a desenvolupar que porta el seu programa?

–Tenim a sobre la taula la confecció d’uns nous estatuts, perquè els actuals han quedat del tot obsolets i s’han de canviar. S’ha de fer ràpid perquè no s’adeqüen ni a la llei de l’esport ni a la d’associacions. Volem fer moltes més activitats i competicions que s’han anat perdent al llarg dels anys per donar més oportunitats als nostres atletes.

– Quina és la salut actual de l’atletisme nacional?

–Està força millor que fa uns anys. Només cal veure el funcionament de l’escola d’atletisme, amb 150 joves. Crec molt amb aquesta escola i la idea és fer-la pencar més. Que els nostres joves surtin més a competir i gaudeixin de més activitats, perquè al cap i a la fi són el relleu. Els hem de cuidar i motivar-los.

– Hi ha joves com Pol Moya o Clàudia Guri que ja estan destacant en campionats fora de les nostres fronteres...

–Sí, però hi ha molts més joves que també destaquen i estem fent treball específic amb ells perquè són una bona aposta. Alguns estan estuadiant a baix i els hem de donar totes les possibilitats per a que continuin progressant. Així no els perdrem i continuaran evolucionant com a atletes.

– Quin missatge envia als que tenen dret a vot a les eleccions?

–Tenim moltes ganes de treballar pel bé comú i les portes de la federació estaran obertes sempre per a qualsevol demanda, queixa o proposta que ens arribi. La nostra candidatura encara no està tancada i podem incorporar més persones amb ganes de treballar per l’atletisme.