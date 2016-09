JESÚS CASTILLO: «Les meves obres tenen el fidel detall de la realitat»

Jesús Castillo fa més de 30 anys que viu al Principat i regenta una papereria d’Encamp. Però la seva veritable passió és la pintura. L’artista ja ens ha mostrat el seu talent en més d’una ocasió, i ara, amb la seva última mostra d’art –que es pot veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE)– Castillo ha volgut rememorar el patrimoni del país. Així, sense deixar de posar el seu punt clau en cada una de les obres («el petit detall de la realitat») l’autor ha endegat una nova exposició titulada El llegat del romànic. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Com ha sorgit l’exposició?

–Tots els anys, el comú d’Escaldes-Engordany sol organitzar una exposició que vagi d’acord amb les maquetes del romànic que hi ha a la tercera planta del CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany). I aquest any jo vaig presentar la meva proposta, vaig estar treballant uns quatre mesos de forma continuada per fer un format més gran de l’habitual i poder-ho presentar, i finalment, van optar per exposar les meves obres.

–Per tant, ha estat creada per acompanyar a les maquetes?

–Sí, però dins de la meva especialitat. Jo he fet unes obres específiques de gran tamany sobre les esglésies del Principat. Hi ha alguna obra que no es dedica a les esglésies, que és més profana, però que també anava inclosa dins del patrimoni d’Andorra, com el Pont d’Envalira o la Casa de la Vall.

–De quantes obres es conforma l’exposició?

–Al voltant d’una trentena.

–Estan a la venta?

–Al CAE mateix no. No és una exposició de venda. Tot i això, durant els dos mesos que estaran exposades, si algú s’interessa per alguna de les obres pot contactar amb mi a través de diverses targetes que he deixat al centre d’art.

–Quins materials ha emprat per realitzar les obres?

–Aquarel·les i rotrings.

–Els quadres segueixen una mateixa línia?

–He hagut d’estar treballant durant quatre mesos intensius, sobretot en les obres grans (40x50 cm). I la veritat és que jo noto que durant aquest període, des de la primera obra que vaig comença a fer fins a l’última, hi ha una variació molt gran. Això ve a accentuar el que sempre es diu de l’art, que amb la pràctica vas millorant en quant a la tècnica, la qualitat i el detall.

–Precisament, el detall és un dels punts claus de les seves obres.

–Sí, el fidel detall de la realitat és el més important i el que prima en les meves obres. Jo veig la fotografia, i a través d’anar elaborant tots els detalls conformo els quadres, per tant, segueixo fidelment la realitat.

–Pensa en futures exposicions?

–La veritat és que tinc pensat fer una sèrie d’obres en gran de detalls del romànic, centrant-me per exemple en cares que hi pugui haver en una torre, en creus estranyes, en campanes... Mirar de plasmar petits detalls que potser a vegades passen desapercebuts i que estan en les construccions romàniques del país.