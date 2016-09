JOSÉ CARLOS GÁMEZ: «Treballo cuina catalana amb un toc andalús»

A una horeta en cotxe, sense córrer, trobem el restaurant Origen de l’Hotel Villa Paulita de Puigcerdà i el seu xef, un d’aquells de cuina moderna, dels que treballa amb hidrogen i d’altres extravagàncies tan mediàtiques del segle XXI, però combinat amb la cuina tradicional de muntanya i productes autòctons de Puigcerdà i els Pirineus. Es diu José Carlos Gámiz, té 34 anys i dissabte organitzarà la primera sessió gastronòmica a la capital de la Baixa Cerdanya. /Per Ivan Moure

– Nascut a Jaén i expert en cuina pirinenca. Una barreja estranya, potser?

–M’he format a Madrid, he treballat al Cafè París de Màlaga i d’allà vaig marxar a treballar a Boí Taüll, on vaig descobrir el món dels ceps. Ja porto gairebé una dècada al Pirineu català i m’he adaptat per crear una base catalanofrancesa en la meva cuina, però sóc molt creatiu... I sempre afegeixo als menjars un punt andalús.



–Vostè ha guanyat un concurs nacional espanyol de cuina dedicat a la nyora i el llagostí de Guardamar (veure foto). Un premi peculiar?

–Vèncer davant els millors xefs d’Espanya va ser un orgull per mi, però va costar, eh?

–Què va preparar?

–Vaig fer una salsa biscaïna substituïnt el pebrot xoricer pel de la nyora. Vaig afegir una alga i una mena de carn gelatinosa, amb algun detall més. Al centre, els llagostins amb una fritura japonesa, un fals caviar i un fum per aromatitzar el plat... Molt liat a l’hora d’explicar-ho però estava molt bo...

–Dissabte organitzarà la primera sessió gastronòmica a Puigcerdà. Amb quin objectiu?

–Incentivar la gastronomia de la Cerdanya. No hi ha cap fi econòmic, ja que molt probablement hi perdré diners.



–Com és possible?

–Primer perquè vindrà un xef de màxim luxe com és Frank Gómez, una eminència internacional que treballa per a l’FC Barcelona i segon, perquè el cobert serà molt barat.

–Quant costa?

–75 euros, que probablement pensaràs que és molt, però realment no és car en la relació qualitat-preu. Seran 12 plats que simbolitzaran els quatre elements de la natura: aigua, terra, foc i aire. Tot amb productes de màxima qualitat. Jugarem amb nitrogen, fum, escuma... Serà com si anessis a un museu, ja que cada plat tindrà una explicació. La gent associa el menjar de disseny amb plats petits, però et garanteixo que qui vingui acabarà fart de menjar. Hi ha primers, segons, postres, còctel i begudes. Seran dues hores –de nou a onze de la nit– de gaudir al màxim. Per això penso que serà barat.

–Què tal li funciona el client andorrà?

–En tinc uns quants. Per proximitat geogràfica en vénen uns quants, sobretot a l’estiu és molt habitual. Per 30 euros et donem tot inclòs i mantenint la nostra política: productes de la zona i elaboració amb carinyo.

–Coneix la cuina andorrana?

–Sí, és una cuina de muntanya, molt semblant a la de la Cerdanya però amb el seu propi encant. Té els seus matisos i un sabor propi. Potser és una cuina més tradicional, tot i que ara estan apareixent des de fa uns anys restaurants de gran prestigi i moderns. La cuina, com tot, també evoluciona a tot arreu.