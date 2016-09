Entrevistes JOEL LÓPEZ BERCIANOS: «La genètica prevé la despesa sanitària» JOEL LÓPEZ BERCIANOS DIRECTOR TÈCNIC I ANALISTA DE LABORATORI ECHEVARNE Joel López Bercianos al laboratori.

Joel López Bercianos (Andorra, 1985) és director tècnic i analista del Laboratori Echevarne, ubicat al carrer Prat de la Creu, 101. La implantació del prestigiós laboratori d’anàlisis clíniques, veterinàries i industrials ha estat possible gràcies a la tenacitat de López –que ha estudiat biologia, s’ha especialitzat en microbiologia, i ha cursat un màster de bioinformàtica– i a les facilitats de l’obertura econòmica. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Qui és el Laboratori Echevarne?

–Es va fundar l’any 1958. El doctor Echevarne va començar a Barcelona i va anar creixent ràpidament fins esdevenir un dels laboratoris de més prestigi de la Península Ibèrica. És una empresa familiar i ha anat creixent amb delegacions a Espanya, Portugal i ara a Andorra.



–I com arriba aquí?

–Quan m’hi vaig posar en contacte em van dir que volien obrir delegació aquí i, finalment, van decidir obrir un laboratori des de zero. Feia falta obrir una societat i que la portés algú del país que hi entengués. Jo tenia en ment muntar un laboratori genòmic però per impediments legals no va poder ser. Echevarne em va proposar portar el seu laboratori a Andorra i, evidentment, és un plaer poder-ho fer. No hi ha incompatibilitats amb la legislació perquè la nostra finalitat és sempre analítica.



–I s’hi va llençar.

–M’ha donat l’oportunitat de pujar un laboratori de referència. Jo sempre he apostat per la tecnologia i la qualitat, perquè l’avenç es troba en les dades. Amb la tecnologia podem intentar canviar un model de medicina pal·liativa a predictiva. Un increment d’analítiques aconsegueix una disminució sobre els costos finals d’atenció als pacients i la Seguretat Social andorrana. Per exemple, una persona diabètica que no es controla acaba provocant una despesa sanitària molt més gran que anar fent tests de glucosa. Les anàlisis són una prevenció de la despesa. La genètica serveix per prevenir, és bàsic.



–Però no es poden fer anàlisis genètiques...

–El que no es pot fer és lucrar-se amb la genètica. No disposo de cap aparell per fer genètica. Jo pago a algú perquè em doni un resultat per informar el meu pacient. La CASS m’exigeix entregar una factura del que em cobra un altre laboratori perquè vegi quins són els meus costos i que no m’he lucrat.



–Jo puc demanar-li una anàlisi genètica?

–Com quina? Ho és un test de paternitat, un cariotip per saber si el fetus té la síndrome de Down. Fa molts anys que se’n fan, si no des d’aquí s’envia la mostra. El resultat el tenim a Andorra, però no tenim les eines, no se’t permet aplicar-ho.



–Què fan més?

–Som un laboratori clàssic, normal, de rutina, i també d’urgència. Tenim conveni amb la CASS i molt breument transmetrem els resultats electrònicament a metges i pacients. De tant en tant ens demanen resultats genètics, però, sense lucrar-nos. Oferim un servei formatiu. La nostra diferència és la tecnologia: l’entrega dels resultats en línia, el pacient rep un avís al telèfon de quan l’analítica s’ha completat, i el potencial del grup, en el qual treballen més de 700 professionals. El servei integral que podem oferir no hi és a Andorra. Disposem de professionals de diferents especialitats de prestigi.