NINA GRAMUNT: «Quan es detecta, ja fa 20 anys que hi ha Alzheimer»

PER IVÁN MOURE



Nina Gramunt va néixer a Barcelona fa 43 anys i és una reconeguda neuropsicòloga que avui a les set de la tarda oferirà la conferència Posa el cor per cuidar el teu cervell, juntament amb Cristina Maragall, portaveu de la Fundació Pasqual Maragall que amb Andbank i el Museu del Tabac inauguren una hora abans l’exposició Art i consciència amb més de 40 obres. És el dia de l’Alzheimer i la jornada girarà entorn de la malaltia neurodegenerativa.

–La recaptació es destinarà a ajudar la Fundació en la seva tasca d’investigació. Creu que l’Alzheimer, que tantes vides està matant en l’actualitat, podrà ser curable?

–Al cap i a la fi, aquesta serà la pregunta del milió de la conferència, el tema estrella. Et puc dir que no hem de perdre l’esperança que té remei. Fa 25 anys un càncer era pràcticament letal i avui en dia es curen o es ralenteix l’efecte letal. També la sida. Si en altres malalties impensables de curar hem trobat solució, per què no en aquesta? No sé si demà o demà passat, però s’estan obrint portes esperançadores.

–Com l’aducanumab?

–Amb aquest nou fàrmac s’està experimentant en un grup petit de persones i s’ha demostrat que en un any redueix de manera significativa l’acumulació de la proteïna beta amiloide, que és la que s’acumula al cervell fins que comença a produir degeneració i mort neuronal. S’ha de veure l’impacte clínic, però amb una bona evolució, potser en una dècada ja comencem a tenir un primer tractament que modifiqui el curs de la malaltia.

–Quanta gent pateix Alzheimer en l’actualitat?

–Uns 40 milions de persones pateixen demència i un 70% es tracta d’Alzheimer.



–El problema, igual que altres malalties com el càncer, és que no es detecta a temps?

–És possible. Avui en dia se sap que quan apareixen els símptomes, aquell cervell ja fa vint anys que hi és. El problema és que no produeix dolor ni malestar fins que no està força avançat. Una anàlisi de sang detecta si tindràs sucre i pots prevenir-ho però no en l’Alzheimer. Aquest és el gran misteri de la malaltia: trobar la manera de detectar la fase preclínica. De moment, l’únic que serveix és cuidar-se, tenir una vida saludable que ajudarà també per prevenir altres coses, però sense la garantia que no et tocarà a tu. És qüestió de treure boles del bombo.

–I viure en un país de muntanya com Andorra pot ajudar a treure boles del bombo?

–Hi ha estudis que analitzen l’impacte de toxicitat ambiental en factors cardiovasculars i cerebrals. En entorns d’alta pol·lució sí es presenten més trastorns, per tant viure en un entorn saludable també ajuda, sí.

–I fer sudokus o mots encreuats ajuda?

–Si, però si en fas molts, al final els completes amb els ulls tancats i deixa de suposar un repte. Cal estimular la ment amb coses que et motivin i que et suposin un repte, la vida social també ajuda... Així fas més resistent la teva xarxa neuronal.

–L’Alzheimer es manifesta en la majoria dels casos a partir dels 65 anys. Pot ser que el cervell es faci vell?

–No es pot demostrar, però sembla que l’edat és el principal factor de risc. De fet, a partir dels 65 anys afecta a un 10%, però a partir dels 85 salta a un 40-50%.