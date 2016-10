MIQUEL MOYÀ: «Sense flexibilitat no hi haurà èxit empresarial»

Miquel Moyà, mallorquí llicenciat en Ciències Físiques i Administració i Direcció d’Empreses, va començar la seva carrera professional al món de la consultoria, treballant al sector de les telecomunicacions i la banca. D’allà va passar a Barceló Hotels, on va treballar durant nou anys i va acabar liderant l’estratègia de vendes i negoci digital. Des de fa quatre anys és a Google, treballant en el desenvolupament de negoci dels sectors de viatges, comerç i moda. / Per MARC SOLANES CALDERÓN

–Com afecta aquesta nova realitat virtual als consumidors de l’àmbit dels viatges?

–El ritme d’adopció de les noves tecnologies no ha fet més que accelerar. Un exemple és l’adopció del mòbil, no només com a plataforma de jocs i interacció amb aplicacions de social media. Les cerques a través del mòbil, de temes relacionats amb viatges, han augmentat quasi un 50% des de l’any passat. Amb aquest augment es produeix, també, una variació de les necessitats que requereixen ser cobertes.

–Per què?

–El motiu d’aquesta acceleració és que les barreres en adopció han disminuït de forma molt significativa. Estem parlant, en moltes ocasions, de productes gratuïts per al consumidor, de forma que el cost de la prova es pràcticament inexistent.

–Què suposa aquest canvi de paradigma en el sistema tradicional de consum? (anar a les agències de viatges, etcètera).

–M’agrada veure-ho com una oportunitat per a tots els sectors. Només hem de repensar com és el servei que es dóna per part de les empreses. Un exemple molt interessant el trobem en el món del retail (que s’aplica a les agències de viatge). A Estats Units el tràfic a tendes físiques ha disminuït de forma considerable, a l’ordre del 50% en cinc anys segons alguns estudis. Per altra banda, el consum mig que fa el client, quan entra a la botiga, gairebé s’ha duplicat. Això no és més que el resultat de la informació que té el consumidor quan entra al comerç.

–Significa això una pèrdua definitiva del tracte humà per sempre?

–En absolut. M’agrada més veure-ho com una possibilitat de amplificació de les relacions. Et poso el meu exemple: tinc família repartida pels Estats Units, República Dominicana, Alemanya, Anglaterra, Xina, etcètera. Gràcies a la tecnologia, tinc la capacitat de tenir amb ells una relació més propera de la que podia tenir abans.

–Com veu el món en clau d’empresa digital d’aquí a 20 anys?

–L’objectiu de les empreses que vulguin tenir èxit en el pla digital no és arribar a aconseguir una fita determinada, sinó arribar a tenir una estructura que els permeti ser flexibles per seguir el canvi que vol el consumidor. En clau d’empresa digital, veig una oportunitat molt gran per les empreses que tinguin aquesta capacitat de canvi.

–Quin altre sector s’ha orientat més a aquest model digital de consum?

–A part del sector de viatges, que ha sigut un dels que més s’ha beneficiat de la transformació digital, cada cop veiem més sectors on l’àmbit digital està jugant un paper transcendental. Sectors com la banca o el retail tenen grans oportunitats davant i estic convençut que veurem grans èxits en processos de transformació digital en el futur.