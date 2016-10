Entrevistes ÁLVAR HERNÁNDEZ: «L’important és ballar amb passió per arribar al públic» ÁLVAR HERNÁNDEZ BALLARÍ Álvar Hernández, en una classe de ball.

Ara fa vuit anys que balla, però com si s’hi hagués dedicat tota la vida. L’Álvar Hernández té 26 anys i, a dia d’avui, pertany a una Trinity Company que triomfa allà on va, malgrat la joventut dels seus integrants. L’esquí, el cinema i els videojocs acaben de tancar la seva bossa d’aficions, però té clar que el què de veritat vol és seguir poder vivint del ball. Hernández lamenta que, malauradament, a dia d’avui segueixen existint prejudicis vers els nois que es dediquen a la dansa, cosa que s’exacerba a Andorra, diu. No obstant, això no és un obstacle per menjar-se els espectadors en cada actuació conjunta amb els seus companys. / Per MARISA DA COSTA



–Quant de temps fa que es dedica a la dansa?

–Doncs vaig començar pràcticament tard, als 18 anys, així que porto vuit anys ballant.



–Quina és la seva especialitat? I la seva modalitat preferida?

–No crec que tingui una especialitat en concret, intento tocar una mica tots els estils dins de la dansa urbana, aprenent i innovant dia a dia. El que sí que puc dir és que els estils que més m’identifiquen i més gaudeixo ballant són el dancehall i el comercial dance.



–Té algun referent?

–Uf, moltíssims! I cada dia en trobo més! Però a nivell internacional els que més admiro i m’inspiren en aquests moments són: Brian Friedman, Hamilton Evans, Kolya Barni, Parris Goebel, Jojo Gomez entre d’altres...



–I a nivell proper? Algun dels seus companys o professors?

–Penso que en aquest món tots podem aprendre de tots, cadascú tenim coses per oferir i idees per inspirar als altres, així que dia a dia els meus alumnes i companys del Fit Dansa m’inspiren i em fan aprendre, a l’igual que els professors que vénen des de Barcelona a fer-nos formacions com en el cas de Kevin Mora.



–Quina és la seva màxima aspiració, a nivell musical? Té algun somni o meta en ment?

–La meva màxima aspiració a nivell musical és poder continuar vivint de la dansa en el futur! Somnis? Un munt! En aquesta vida t’has d’anar marcant objectius per tal de superar-te poc a poc. Però ara mateix el meu principal objectiu és dedicar-me plenament a la meva feina al Gimnàs Fit i a la meva companyia de dansa Trinity Company.



–Tothom pot aprendre a ballar o és un do?

–I tant! Crec que això del ball és molt relatiu, no hi ha ni pitjor ni millor sinó formes diferents de sentir i transmetre la música. Independentment de la tècnica i l’estil, el més important és ballar amb passió i arribar al públic.



–Creu que segueixen existint prejudicis respecte dels nois que ballen?

–Desgraciadament, sí! I a Andorra més, ja que encara no tenim una mentalitat totalment oberta dins del món de la dansa.



– Què significa, per a vostè, el ball?

–Per a mi el ball no es pot explicar nomes es pot sentir! És la meva forma de vida, el que em dóna la felicitat i força per seguir endavant cada dia.