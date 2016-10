MARINA SOLÉ: «Si la ment no expressa, el cos ho manifesta»

Comencen els refredats, vivim quotidiànament sotmesos a nervis i, amb tot, ens costa dormir o patim problemes com els digestius. Ha provat de tot: homeopatia per no recórrer a medicaments o productes farmacèutics que no acaben de funcionar. Existeix una teràpia alternativa a tot plegat: la reflexologia. La Marina n’ofereix un tastet a Encamp, el proper dijous 27, per conèixer aquesta teràpia.

–Quant dura, una sessió?

–Entre uns 50 minuts i una hora.

–Reflexologia?

–Consisteix en exercir pressions en certes àrees del cos per tal d’alleugerir la tensió, l’ansietat i altres dolències.

–Quines àrees?

–Les zones reflexes es troben a mans i peus i, segons la medicina xinesa, també se’n troben a la llengua, es veuen als ulls...



– Vostè treballa la dels peus.

–Sí: la dimensió és més gran, el que permet treballar millor la zona. Aquests punts reflexes es corresponen amb els òrgans del cos. Quan aquests són estimulats a través del massatge i pressions, s’ajuda a restablir el flux d’energia natural del cos per mantenir l’equilibri tant físic com mental.

–Posi’m un exemple sobre què pot restablir-se a través d’un massatge al peu.

–Un problema de l’aparell digestiu, per exemple. Si hi ha un problema d’estrenyiment, s’estimula els budells. Quan hi ha problemes d’ansietat, es toca el sistema nerviós central per a reduir la tensió... Un altre exemple serien faringitis, amigdalitis, tos... I així, molts altres símptomes.

–És una alternativa interessant a la medicina.

–I tant. A més, no només es fa teràpia manual: també estudio el símptoma, que és clau per entendre el problema i quina zona ha estat somatitzada.

–Aprofundeix més enllà del físic.

–Perquè no sigui només una teràpia manual, intento que el pacient m’expliqui el seu estat d’ànim... Així, somatitzem segons les zones del cos i ajuda a entendre per què es té ansietat o fa mal la zona central del pit, per exemple. Jo faig preguntes i la persona va traient capes, que dic jo. D’aquesta manera, el mateix pacient es respon a ell mateix.

–No es troba amb problemes de confiança?

–És molt, molt habitual. Cada persona es protegeix psíquicament. Quan es comença a treballar el peu, però, es noten punts més inflamats o que el sistema nerviós està molt actiu, per exemple. Si la ment no expressa, el cos ho manifesta. Per això, també, ofereixo els tastets: la meva intenció és fer-ho mensualment perquè em coneguin.

–I l’auriculoteràpia, què és?

–El mateix que el peu, es fa a l’orella a través d’agulles d’acupuntura. Jo ho faig servir com a complemeny.

–L’acupuntura ha calat?

–Costa, però cal saber que aquesta teràpia ajuda. No sé si per desconeixement o por, però no té la repercussió que té a fora.

–Tothom es pot sotmetre a aquestes teràpies?

–Les embarassades no poden fer acupuntura, però se’ls pot tractar la ciàtica. Als nadons se’ls regula la són o els còlics. Es millora la circulació de la gent gran...