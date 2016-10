Entrevistes Josep Àngel Diz: «Volem ajudar a recuperar l’autoestima de les dones» @jose_diz Josep Àngel Diz TATUADOR El tatuador, Josep Àngel Diz.

L’associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Pichu’s Tatto han firmat un conveni que permetrà a les dones que han patit càncer de mama tatuar-se el mugró i l’arèola del pit. / PER LÍDIA RAVENTÓS



–Començaran un projecte amb l’associació Assandaca per tatuar el mugró de les dones que han patit càncer de mama.

–Farem la reconstrucció de les aureoles de les dones que han estat afectades pel càncer de mama. Les cinc primeres persones afectades que vinguin durant el primer any tindran el tatuatge de manera gratuïta perquè el seu cost el cobriré jo mateix. A partir d’aquí les cobrirà l’associació Assandca o, en cas que ni hagi moltes més, ens repartirem el cost. Creiem però que no n’hi haurà moltes més.



–Com decidiu implicar-vos en el projecte?

–Vam parlar fa temps amb Assandca perquè volíem col·laborar d’alguna manera amb ells. Finalment, em van proposar aquest projecte, em van comentar que a l’Estat espanyol es feia, i no m’ho vaig pensar dues vegades. Vaig pensar que no hi havia millor manera de col·laborar que amb la meva pròpia feina.



–Té algun familiar o persona propera que l’hagi animat a involucrar-s’hi?

–Tinc una tieta que li van extirpar un pit i fa temps que m’ho va demanar. També m’han vingut moltes dones a preguntar. Penso que se les ha d’ajudar d’alguna manera.



–I com les ajuda el fet de tatuar-se el mugró?

–L’Alicia, la primera noia que es farà el tatuatge, ens ha agraït molt la iniciativa perquè abans havies d’anar fins a Barcelona per fer-ho. Ens ha comentat que ja estava cansada de fer-se els tractaments i anar a munt i avall i no tenia ni ganes ni forces de tornar a baixar i pagar-se ella el tatuatge. El principi, quan et diuen que tens càncer però que si et treuen el pit viuràs, t’és igual perquè el més important és curar-te. Però amb el temps, quan ja t’estàs recuperant, t’agradaria tornar a sentir-te com vas néixer, amb els dos pits. Volem ajudar a recuperar l’autoestima d’aquestes dones.



–Quin cost podria tenir fer-se l’aureola del pit en cas que ho haguessin de pagar elles?

–A Espanya estan cobrant entre 500 i 700 euros, segons si és una aureola o dues les que cal tatuar. Hi ha molts preus, són molt variables. Jo si n’hagués de posar un voltaria els 200 euros una i 350 les dues.



–Són preus força elevats.

–Sí. Nosaltres no estem perdent diners perquè no els posem però tampoc els estic guanyant. Em compensa però veure feliç aquestes dones.



–També oferireu tatuatges solidaris a la Fira d’Andorra que comença avui.

–Sí, ho farem tot el dia de diumenge. Farem el llaç d’Assandca però amb aerografia, és a dir que el tatuatge durarà de dos a set dies a la pell i cobrarem 10 euros. Tot el que recollim estarà destinat íntegrament a la compra de casquets perquè les dones que estan amb tractament pel càncer no perdin tant el cabell. Esperem que vingui molta gent i puguem recaptar molts diners per poder-les ajudar.



–Aquests tatuatges solidaris només es podran fer a la Fira o també al seu estudi?

–A l’estudi ho seguirem fent els propers dies per seguir recaptant diners per aquestes dones. A més, a l’estudi podran escollir varis models, no només el llaç d’Assandca.