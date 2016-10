VANESSA CARRASCOSA: «Encamp és una de les parròquies que destina més diners a la gestió de residus»

Vanessa Carrascosa, que encapçala el departament d’Higiene i Medi Ambient del Comú d’Encamp, assegura que la parròquia fa una gran inversió en la gestió de residus. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Encamp destina un pressupost força important a la gestió de residus.

–Som una de les parròquies que tenim un cost més elevat en aquest àmbit, i en conseqüència, una de les que hi destina més diners. Això és degut a què cobrim Encamp i el Pas de la Casa. Per tant, tenim els serveis duplicats. Per, exemple, el camió que recull els residus a Encamp no pot ser el mateix que el que els recull al Pas. Si no es fes així es perdria molt de temps. A més, es tindrien més despeses de carburant i es provocaria més contaminació.

–Per tant, els dos territoris es gestionen a part?

–Sí. Fa anys vam fer una inversió molt important al Pas de la Casa amb la planta d’intercanvi de residus. I la veritat és que ara ens repercuteix molt positivament en la disminució de costos i de contaminació. Els camions recullen cada dia els residus al Pas i els buiden a la planta. I quan hi ha els contenidors plens es baixen fins a la Comella. Per tant, hi ha un estalvi en temps i un benefici econòmic i ambiental, perquè no s’han de traslladar cada dia els residus del Pas a la Comella.

–Exactament, de quin pressupost es composa la gestió de residus?

–A nivell de gestió dels contractes de recollida selectiva d’escombraries, vidres, envasos, paper i cartró, el comú hi destina uns 708.000 euros a l’any. A banda d’això, tenim uns 30.000 euros de cost per la gestió de la deixalleria comunal.

–Aquests costos s’han mantingut en els darrers anys?

–Quan es va establir la nova llei de residus va sorgir l’obligació de tenir deixalleries i tot un seguit de contenidors que hem anat implantant a la parròquia. Per tant, en els últims anys hem fet inversions força importants i la despesa de residus ha augmentat. Però també hem vist que cada cop la gent està participant més en la recollida, i això ha propiciat una disminució en la despesa de gestió de residus. Poc a poc s’estabilitza la recollida i disminueix la despesa.

–Ha parlat de la inversió en nous contenidors.

–Som la parròquia que té més contenidors de roba i tenim les minideixalleries –que són per a residus petits–. També som els qui tenim més contenidors d’oli domèstic, perquè vam ser els primers en iniciar aquestes recollides.

–Quants contenidors hi ha en total?

–Tenim set punts de recollida de vidre i quatre de recollida de roba. A més, tenim sis minideixalleries i dos deixalleries, la d’Encamp –que comparteix gestió amb Canillo– i la del Pas de la Casa.

–Quina cabuda té la recollida de neu en el pressupost del comú?

–És cert que aquest és un servei que augmenta força el cost de la gestió de residus i neteja viària de la parròquia.

–Per què?

–En part perquè el servei de treta de neu que tenim al Pas de la Casa és externalitzat. És un servei que obre les carreteres durant 24 hores si és necessari. A més, en 72 hores –com a màxim– fem la retirada de tota la neu del poble. Ja que és un lloc turístic i les condicions climatològiques fan que hi hagi força acumulació de neu i hi hagi molt vent.

–I en diners, com es tradueix?

–Amb tot, el cost que assumeix el comú per la treta de neu és d’uns 440.000 euros a l’any. A més, al Pas és obligatori treure la neu dels teulats pels grans gruixos de neu i pel risc de caigudes. I la treta de dita neu dels edificis comunals ascendeix a uns 40.000-50.000 euros anuals.

–I a Encamp, com es gestiona la treta de neu?

–A Encamp tenim un servei de guàrdia composat per membres del departament d’higiene, de Banders, jardiners... Si neva, tothom es posa a treure neu. Mantenir aquest personal del comú costa entre uns 20.000 i 30.000 euros a l’any. I en cas de nevades importants també contractem personal d’empreses externes per agilitzar la treta de neu. Però aquest hivern passat no ha calgut, amb el personal del comú ja hem fet, perquè les nevades han estat mínimes. Però si hi ha nevades més fortes es poden destinar entre 20.000 i 50.000 euros més per contractar personal extern.

–Tota aquesta feina repercuteix en la taxa d’higiene d’Encamp.

–La taxa és de 99,44 euros. Però és per habitatge, no per habitant. Per tant, el cost es repercuteix entre tots els habitants d’un habitatge. A més, a nivell de la taxa d’higiene, som l’única parròquia que fem unes bonificacions amb les que tant comerços com particulars poden tenir descomptes d’entre el 15 i el 45% en l’import de la taxa.

–Com s’obté aquest descompte?

–Si els ciutadans o empreses fan una recollida selectiva, fan servir la deixalleria comunal o gestionen els seus residus a través de gestors privats poden tenir un descompte. Si el ciutadà facilita la feina al comú, reduïm el cost de la taxa d’higiene.