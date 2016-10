DONET COLLAZO: «Quan faig acrobàcies, volo; per això m’hi dedico»

Més d’un el reconeixerà per la seva aparició a Got talent, un programa de la cadena espanyola Telecinco. Donet Collazo és un ballarí acrobàtic especialista en acrobàcia escènica. Tot i que cap de les disciplines en què aquests espectacles es divideix, com la pole dance o el flying dance, se li resisteix, les teles acrobàtiques són la seva disciplina per excel·lència. Ho demostrarà, a Andorra, entre els dies 27 de desembre i 4 de gener del 2017. L’acròbata interpretarà totes les nits, a les 21.45 hores a la llacuna interior de Caldea-Inúu, Cascade, un joc de llums, música, acrobàcia i aigua ideat pel director de cinema espanyol José Pozo.

–Què el va portar a escalar cintes?

–Sempre m’ha cridat l’atenció el món de l’acrobàcia, des de petit. M’hi he dedicat des d’aleshores; no he estat gimnasta però sí que feia performances. Em vaig anar preparant, des del carrer, juntament amb el meu cosí. En veure’ns entrenar moltes persones ens van inclinar a aquesta branca professional, a la vida del món artístic circense. Vaig passar un curs d’acrobàcies. Després vaig passar a l’Escuela Nacional de Artes Líricas. Va ser allà, en els meus darrers anys, quan vaig entrar a formar part d’un club. Sempre se’m va associar a l’scrap, tot i que jo preferia les anelles.

–Amb quina edat s’hi va començar a dedicar professionalment?

–A partir del 2005.

–Quant feia que entrenava, abans d’això?

–Professionalment, des dels 13 o 14 anys.

–Avui, quant de temps dedica a entrenar-se?

–Tot el temps que em sigui possible. Sempre que estic en millors condicions, tan físiques com psíquiques, m’hi poso. No només cal entrenar, també cal donar un respir tant al cos com a la ment i entrenar només quan s’està preparat per poder rendir al màxim.



–Quina sensació té quan es troba enfilat?

–Quan em dedico als scraps, un cop estic enlairat, ho visc molt endins; m’agrada sentir les adrenalines. Sempre que faig scraps, volo. Per això m’hi dedico.

–Només practica ball acrobàtic amb teles?

– M’he preparat com a acròbata, així que practico altres disciplines dins del circ, com flying dance o pole dance.

–L’acrobàcia és la seva única feina?

–Faig una mica de tot dins l’acrobàcia, però ara mateix és tot amb què compto.

–Només treballa en solitari?

– També he treballat en parella.

–Cal molta compenetració.

–Quan es treballa hand to hand és important tenir molta seguretat, la confiança és fonamental per tal de coordinar cada moviment.

–A més del físic, es preparen mentalment?

–És fonamental preparar la ment i tenir-ho ben clar, que t’agradi.

–No qualsevol s’hi pot dedicar.

–No, requereix molta preparació. No perquè t’agradi vol dir que t’hi pots posar.

–En el cas de Cascade. Com ha estat la col·laboració amb José Pozo?

–Van veure la meva performance i van voler comptar amb mi; jo, encantat.

–És la seva primera aparició a Andorra?

–Sí, i em fa molta il·lusió treballar-hi.